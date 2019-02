Při příchodu do sídla komise politici na novinářské otázky neodpovídali, naplánováno setkání s tiskem není ani po schůzce. Juncker svůj postoj ohledně nemožnosti průlomu v jednáních dal najevo na odpoledním briefingu po setkání se slovinským prezidentem Borutem Pahorem.

Britský parlament Mayové uložil dojednat s ostatními státy EU změny u takzvané irské pojistky v už domluveném textu dohody o odchodu z unie, jinak dokument sněmovna nepotvrdí. EU ale odmítá dlouhé měsíce dojednávaný text znovu otevírat a u irské pojistky slibuje jen dodatečná vyjasnění a upřesnění svých záměrů.

Hrozí tak, že se strany na smlouvě nedohodnou a Británie 29. března z unie odejde bez dohody se všemi souvisejícími negativními hospodářskými dopady.

Juncker dal v minulých dnech také najevo, že pokud Londýn požádá o odklad brexitu, který je naplánovaný na 29. března, nikdo mu nebude stát v cestě. Mayová zatím podobnou možnost vylučuje.

Hunt: Odchod Británie z EU na vztazích s Německem nic nezmění

Odchod Spojeného království z Evropské unie nic nezmění na vztazích Británie s Německem, obě země zůstanou součástí společné demokratické rodiny. V Nadaci Konráda Adenauera v Berlíně to dnes prohlásil britský ministr zahraničí Jeremy Hunt.

"I když už nebudeme provázáni unijními strukturami, Německo a Británie zůstanou součástí širší aliance, aliance hodnot," řekl šéf britské diplomacie. "Obě země jsou založeny na demokracii, otevřenosti a rovnosti před zákonem, obě země také čelí společným výzvám," poznamenal.

Britský ministr dodal, že odchodem z EU skončí jedna etapa vztahů s Německem, zároveň ale začne nová éra společné existence. Hunt zopakoval dřívější ujištění premiérky Theresy Mayové, že Británie se odlukou nevzdává spoluodpovědnosti za obranu Evropy. Británie je stejně jako Německo součástí Severoatlantické aliance.

Do Berlína přiletěl Hunt z Kodaně. Před odletem zveřejnil na twitteru video, ve kterém vyjádřil přesvědčení, že brexitová dohoda, kterou britští poslanci v lednu odmítli, nakonec britským parlamentem projde.

Sporným bodem brexitové dohody je opatření známé jako irská pojistka, které má po odchodu Británie z evropského bloku zabránit vzniku klasického hraničního režimu mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. Se stávající podobou pojistného mechanismu nesouhlasí řada poslanců Konzervativní strany, kteří se obávají, že pojistka by i po brexitu mohla Británii na dlouhou dobu udržet v unijní bezcelní zóně.

Definovat irskou pojistku

Jak uvedl odpoledne Hunt na tiskové konferenci po jednání se svým německým protějškem Heikem Maasem, pro schválení dohody o brexitu v britském parlamentu je klíčové přesněji definovat dočasnou podobu takzvané irské pojistky. Podobnou informaci přinesla i britská média. Jak napsaly na svých webech deníky The Guardian a The Daily Telegraph, cílem premiérky Mayové před večerním jednáním v Bruselu je získat od Evropské unie nová ujištění o tom, že irská pojistka v brexitové dohodě by nemohla platit trvale.

"Současný text používá při popisu pojistky slovo "dočasná"," prohlásil Hunt, podle kterého je třeba vyjasnit, co výraz "dočasná" znamená. "Myslím, že… s politickou vůlí a přesvědčením můžeme nalézt cestu, jak tento problém vyřešit," dodal.