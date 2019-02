Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker po jednání s Mayovou ve čtvrtek řekl, že Evropská unie by mohla pouze „doplnit znění“ právně nezávazné politické deklarace o podobě budoucích vztahů mezi Velkou Británií a zbytkem bloku.

Ve společném prohlášení Mayová a Jucker uvedli, že jejich schůzka byla „solidní ale konstruktivní“. Dodali, že se dohodli na to, že by Spojené království a EU „měly uspořádat rozhovory o tom, zda lze nalézt cestu, která by získala co možná nejširší podporu britského parlamentu pro dohodu schválenou Evropskou radou“.

Schůzka Mayové s představiteli EU se uskutečnila uprostřed mrazivé atmosféry, kterou vyvolala vyjádření prezidenta Evropské rady Donalda Tuska. Ten na svém twitterovém účtu ve středu napsal, že v pekle existuje speciální místo pro lidi, kteří prosazovali brexit, aniž by měli plán, jak ho bezpečně provést. Jeho slova rozzuřila řadu britských politiků a vyvolala vlnu pobouření mezi příznivci brexitu.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.