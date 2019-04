Britská premiérka Theresa Mayová v dopise předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi žádá o odklad brexitu do 30. června. Británie se podle ní připraví na účast v květnových volbách do Evropského parlamentu. Tuto podmínku až dosud Mayová odmítala a část její vlády kvůli ní hrozila rezignací. O případném posunutí termínu brexitu budou Tusk a lídři unijních zemí rozhodovat na bruselském summitu příští středu. Tusk však podle BBC ostatní země EU vyzval, aby Británii nabídly flexibilní roční prodloužení lhůty.

„Cílem vlády vždycky bylo a zůstává opustit Evropskou unii řádným způsobem a bez zbytečných průtahů. Dolní sněmovna však doposud neschválila dohodu, která by nám to umožnila, a to ani navzdory snahám členů parlamentu i vlády. Poslanci však zároveň i nadále dávají najevo, že nesouhlasí s odchodem bez dohody,“ píše Mayová.