Premiérku Theresu Mayovou čeká dnes večer v dolní komoře parlamentu hlasování o nedůvěře. To vyvolali opoziční labouristé po úterním debaklu, kdy vláda obrovským rozdílem prohrála klíčové hlasování o podmínkách odchodu země z Evropské unie, a to o 230 hlasů. Očekává se však, že Mayová návrh bez potíží ustojí. Britská premiérka také během úterý zdůraznila, že buď vláda dohodu schválí, nebo žádný brexit nebude.

Výsledek úterního hlasování, v němž Mayová utrpěla rekordní porážku, byl podle médií dopředu očekávaný. Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn však nazval kabinet Mayové jako "vládu zombie, která musí udělat správnou věc a odstoupit." Zároveň vyzval k její rezignaci.

Nejhorší možná varianta

"Pokud vláda nemůže prosadit legislativu v parlamentu, musí přijít někdo, kdo to dokáže," dodal Corbyn. Podle samotné premiérky je však varianta předčasných voleb vůbec nejhorší možná. "Potřebujeme jednotu a jistotu, ne rozkol a chaos," uvedla Mayová. Parlament podle ní musí "dokončit práci" a "dotáhnout brexit do konce", což by nové volby jen zpozdily. "Pět týdnů volební kampaně současnou situaci nezmění," varovala Mayová.

Za Mayovou se postavil bývalý předseda vlády David Cameron, který z funkce odstoupil den poté, co Spojené království odhlasovalo v roce 2016 odchod Británie z Evropské unie. Ten uvedl, že doufá, že Mayová středeční hlasování o nedůvěře ustojí. "Doufám, že Parlament nakonec nalezne alternativní dohodu s Evropskou unií. Je to správná cesta vpřed a Mayová má v tomto moji podporu," dodal.

Britská média však již nastiňují nejpravděpodobnější scénáře. Tím je například odklad samotného brexitu, ke kterému nemusí dojít již 29. března letošního roku, ale v pozdějším termínu.

Za velice pravděpodobná považují i další jednání premiérky Mayové v Bruselu s cílem dosáhnout dalších ústupků. Vyřešení sporné „irské pojistky“ by podle Guardianu mohlo obměkčit severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP), váhající konzervativce, ale i některé opoziční labouristy, kteří si brexit přejí.

Dohoda musí být

Brexit však vláda rušit nehodlá. „Pokud nechcete brexit bez dohody, musíte zajistit, že budete mít dohodu,“ řekla Mayová. Podle ní existují jen dva způsoby, jak se divokému odchodu Británie z EU vyhnout. „Prvním je souhlasit s dohodou, druhým je zrušit článek 50,“ řekla premiérka s odkazem na článek Lisabonské smlouvy, jehož aktivací formálně začal proces odchodu z EU.

Zrušení aktivace článku 50, a tedy zastavení brexitu, je však podle Mayové něčím, co by bylo v rozporu s vůlí lidu vyjádřenou v referendu z roku 2016, a něčím, co „tato vláda neudělá“.

Hlasování se očekává kolem 20:00 SEČ, přičemž se předpokládá, že Mayová klíčovou situaci ustojí. Pokud by ale přece jen kabinet padl a následně by se do dvou týdnů nepodařilo sestavit jiný, byly by vypsány předčasné volby. Premiérka v úterý v reakci na porážku ve sněmovně uvedla, že pokud hlasování o nedůvěře ustojí, hodlá při hledání východiska z aktuální krize naslouchat zákonodárcům.

Vládu podrží

Rebelové z řad konzervativních poslanců i zákonodárci ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kteří v úterý hlasovali proti brexitové dohodě, totiž uvedli, že vládu podrží. DUP svými deseti hlasy umožnila vznik menšinové vlády konzervativců.

Úterní porážka vlády v Dolní sněmovně byla nejvýraznější „v moderní historii“. Dohoda o brexitu byla zamítnuta rozdílem 230 hlasů, přičemž dosud nejkrutější porážku zažil v roce 1924 labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasů.