Británie nenavrhne svého kandidáta do Komise. Podle podmínek odkladu ale musí

Londýn před britskými parlamentními volbami vypsanými na druhý prosincový týden nenominuje svého kandidáta do nové Evropské komise. Podle webu Politico či agentury AFP to ve středu večer britská vláda dopisem oznámila příští šéfce EK Ursule von der Leyenové. Britskou účastí v komisi přitom vlády zemí Evropské unie podmínily nedávno schválený odklad brexitu do konce ledna.

Britský premiér Boris Johnson | Foto: ČTK

Začátek funkčního období nové komise je aktuálně naplánován na 1. prosince, podle Politico ale při současném britském postoji hrozí další odklad jejího nástupu, který měl původně nastat už se začátkem listopadu. Jelikož bude Británie v prosinci stále členem EU, absence britského eurokomisaře představuje pro Brusel ošemetný právní problém. Evropská komise se blíží k cíli. Čeká se na Británii Přečíst článek › Británie má jako každý jiný stát povinnost navrhnout zástupce do unijní exekutivy, dokud zůstává součástí evropského bloku. Lídři EU to připomněli na konci října, když schválili nový, tříměsíční odklad britského odchodu. Von der Leyenová v uplynulých dnech opakovaně Londýn vyzývala k navržení kandidáta, přičemž EK odmítala spekulovat o variantě, že by se tak nestalo. Vyvolání předčasných voleb Oficiální britské zásady týkající se postupů kolem parlamentních voleb ale uvádějí, že vláda by neměla v předvolebním období předkládat kandidáty na vysoké mezinárodní posty, včetně těch v evropských institucích. Vyvolání předčasných voleb schválil britský parlament v posledním říjnovém týdnu a o novém složení dolní komory budou Britové hlasovat 12. prosince. Corbyn je jako Stalin. Britská kampaň se rozjela Přečíst článek › AFP tvrdí, že von der Leyenová obdržela právní stanovisko, podle něhož neobsazený britský post v EK nezabrání členům nové komise v tom, aby se ujali svých funkcí. Politico uvádí, že v EU minulosti vícekrát "fungovala s menším počtem zástupců".

Autor: ČTK