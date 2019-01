Na unijní teroristický seznam byl přidán Saíd Hášemí Moghadam – náměstek íránského ministra tajných služeb a Asadolláh Asadí, což je ve Vídni působící diplomat. První z nich je v Íránu, druhý byl loni zadržen v Německu a předán Belgii.

Oba muži nyní nesmějí vstoupit na území Evropské unie. Podle diplomatů se jedná o velmi silný politický signál v době, kdy se EU zároveň snaží zachovat jadernou dohodu s Teheránem.

Nejnovější sankce přivítal dánský premiér Lars Lokke Rasmussen. "Velmi povzbudivé, že se EU právě dohodla na nových cílených sankcích proti Íránu v reakci na nepřátelské aktivity, které jsou plánovány a páchány v Evropě, včetně Dánska," napsal na svém twitteru.

Very encouraging that EU has just agreed on new targeted sanctions against Iran in response to hostile activities and plots being planned and perpetrated in Europe, including Denmark. EU stands united - such actions are unacceptable and must have consequences. #dkpol #eudk