Britská vláda stáhne prováděcí zákon o brexitové dohodě a bude místo jeho prosazování usilovat o předčasné volby, pokud dnes večer poslanci odmítnou její harmonogram legislativního procesu. V dolní komoře parlamentu, kde se odpoledne zákon začal projednávat, to uvedl premiér Boris Johnson. Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn oznámil, že jeho strana nepodpoří dojednané podmínky brexitu ani plán dalšího postupu při schvalování ratifikačního zákona.

Britský premiér Boris Johnson v parlamentu | Foto: ČTK

O opatření, které by převedlo obsah brexitové dohody do britského práva, budou poslanci poprvé hlasovat kolem 20:00 SELČ. V této fázi pouze dají najevo, zda v principu souhlasí s vládním návrhem, neboť ještě nebude možné projednávat pozměňovací návrhy. Média očekávají, že touto první zkouškou by zákon mohl projít, ihned by ale následovalo ještě problematičtější hlasování o extrémně krátkém schvalovacím harmonogramu, který vláda naplánovala.