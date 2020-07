Obal roku 2010 za Kitl Šláftruňk. Hlavní cena veletrhu Země živitelka 2013 Zlatý klas s kytičkou. Firma roku 2013 Libereckého kraje. Ocenění Česká chuťovka za Kitl Syrob Višňový s dužninou. To je jen pár ocenění, kterými se v Kitlu pyšní. Celkem jsem jich napočítal pět desítek. Na malou firmu s pár zaměstnanci, která sídlí v zastrčené Pasířské ulici na okraji jednoho jabloneckého panelového sídliště v kopci, velice slušné výsledky.

Základ produkce: deset druhů sirupů

Základním produktem sortimentu firmy je deset druhů sirupů – zázvorový, bezový, mátový, grepový, višňový, malinový, černorybízový a pomerančový. Dále je oblíbený sirup z mladých smrkových výhonků v BIO kvalitě s vitamínem C s názvem Kitl Smrkáček BIO. A poslední desátý v řadě, na trh uvedených výrobků, je extra silný zázvor na podporu imunity Kitl Eligin BIO.

Dále ve zdejších výrobních prostorách produkují červený a bílý Šláftruňk, povzbuzující Životabudič bez alkoholu, medicinální sirup Meducínka, Šumavské bylinné, Kitl Medovinu a Zámečnickou mast. Společnost Kitl do svých sirupů pěstuje a zpracovává byliny v BIO kvalitě. Pro zajištění dostatku kvalitních bezových květů si dokonce založila pět vlastních sadů.„Zázvor s vyváženou chutí ale dovážíme z Peru,“ podotýká současný jednatel a majitel společnosti Kitl, s. r. o. Jan Vokurka.

„Nelze říci, které ocenění je pro mě nejdůležitější. Každé je totiž pro nás důležité. Je důkazem toho, že to, co děláme, má úspěch na trhu i u odborníků,“ tvrdí Jan Vokurka.

Zdroj: MMR

Za úspěchem a rozvojem malé severočeské firmy může podstatným dílem i Evropská unie, která poskytla firmě dotaci. „Stručně řečeno nápoje u nás vznikaly v poloautomatickém systému s velkým podílem ruční práce. Rozhodovali jsme se firmu rozšiřovat a jakmile se objevila možnost přihlásit se do dotačního programu fondů EU, neváhali jsme,“ říká Jan Vokurka.

Nová plnící linka za dva roky

Podívejte se na Mapu projektů EU.

Dotaci nakonec firmě Kitl poskytl program Podnikání a inovace z prostředků Evropské unie. Projekt odstartoval v roce 2012 a o dva roky později už v Kitlu fungovala nová plnící linka. Celá realizace stála 3,9 milionu, fondy Evropské unie se podílely částkou 1,56 milionu korun. Zbytek, tedy 2,34 milionu korun, zaplatila sama firma.

Předmětem tohoto projektu bylo pořízení nových technologických zařízení plnící linky. „Šlo o nákup souboru technologických zařízení, které nám umožnilo rozvinout výrobní a kapacitní možnosti společnosti,“ říká Jan Vokurka. Novou linku opustí každou hodinu dva tisíce lahví sirupu.

Zdroj: MMR

Společnost Kitl je především „sirupářská“. Před dvěma lety koupila také zkrachovalý areál Vratislavické kyselky a ten obnovuje. I tady získal Kitl dotaci z fondů EU. Rozpočet na opravu nemovitosti je 28 milionů korun a evropská dotace činí neuvěřitelných 12 milionů. Dotace je určena k rekonstrukci výrobní haly, v plánu je i znovuoživení zámečku.

Podporují sport i muzeum

Kitl široce podporuje komunitu v tomto regionu. Pomáhá místním sportovcům, do roku 2018 provozovala také Kittelovo muzeum v Pěnčíně na Jablonecku a pomohla s vybudováním naučné stezky Kittelovsko.

Firma vydala rovněž několik knih. V loni tu poslední nazvanou – Doktor Kittel, tajemná postava Jizerských hor – od Gustava Leutelta. Její německý autor představuje postavu léčitele Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela, o jehož léčitelských úspěších v 18. století kolovaly doslova legendy. Byl označován za Fausta Jizerských hor. Zakladatele firmy Kittel doslova fascinoval. A to nejen jeho samotný příběh a legendy, které jej opřádají. Pro firmu se stal Kittelův odkaz duchovní inspirací i při vzniku receptur jejich výrobků.

Chtěl jsem jít svoji cestou, říká „král“ sirupů Jan Vokurka

Je mu 44 let, je ženatý a má tři syny. Byl úspěšný v korporátním světě, ale táhlo ho to do světa podnikání. Manželka mu vnukla myšlenku, kterou nejprve zavrhl, ale pak si uvědomil, že to je ono. Začal vyrábět sirupy. Společnost Kitl vznikla v roce 2005 a Jan Vokurka je dnes jejím jediným majitelem. I díky dotacím z EU své podnikání stále rozvíjí.

Zdroj: Deník/Jiří MacekVy jste byl nejprve úspěšný v takzvaném korporátu…

To je pravda. Jako brand manager v Nestlé jsem uváděl s týmem na trh Kit Kat a za dva roky z toho byl obrat dvě stě milionů korun a číslo jedna na trhu.

Bylo vám 30 a dařilo se…

Jo, dokonce jsem získal i titul Brand manager roku. Stále častěji ale přicházely myšlenky, že korporátní svět není to pravé, co chci. Být úspěšný je fajn, ale je to znamení toho, že jak ve firmě stoupáte, přecházíte z kanceláře do kanceláře. Myslel jsem na vlastní podnikání.

Kdy se to zlomilo?

Moji ženu napadlo, že bych mohl vyrábět nápoj z bylinek, který lidem pomáhá.

Jak to?

Fascinoval mě příběh rakouského podnikatele Mateschitze, spoluzakladatele společnosti Red Bull, který se na cestě v Thajsku setkal s tamními energetickými nápoji a tam se zrodil jeho úspěch. S manželkou, tehdy přítelkyní, jsme byli na dovolené v Indonésii a já pořád nemohl přijít na nic kloudného, chodil jsem po obchodech, uličkách, tržnicích, bloumal, ale pořád nic. A Marta, protože znala moje myšlenky, povídá: „Tak dělej zdraví prospěšné nápoje z regionálních receptur.“

Co vy na to?

Že je to nesmysl. Jenže brzy mě to začalo hlodat. Nebyl to špatný nápad.

Psal se květen 2005…

…a byla založena společnost Kitl. Nebyl jsem v tom ale sám, přibral jsem dva společníky.

Proč?

Více hlav, více rozumu. A také více peněz. Před třemi roky jsem společníky vyplatil a nyní je Kitl výhradně moje společnost.

Pamatujete se na první chvíle podnikání?

Jasně, teď se usmívám. Koupili jsme objekt zkrachovalých prádelen, který byl v dezolátním stavu. V části objektu ještě běžel výměník zásobování tepla pro sídliště a byla tam kotelna. Postupně jsme vše předělávali. Zpočátku jsme vyráběli v jedné místnosti, kde pracovala jedna brigádnice. První produkt byl Kitl Šláftruňk. Už první víkend jsme na jedné z farem prodali sto lahví. Skvělý start a pořádná dávka nadšení!

Proč se firma jmenuje Kitl a ne Kittel?

Přestože o slavném doktoru Kittelovi máme mnoho informací včetně receptů, nejsme jeho potomci ani dědicové. Doktor Kittel je naší inspirací, léčitelskou i duchovní. Proto, z úcty k němu, jsme si zvolili jméno podobné, ne stejné.

Vaše malá firma z Jablonce získala evropské dotace.

Z toho jsem měl a mám velkou radost. Mnozí to kritizují, ale je to cesta, jak se posunout dále. Má to své výhody a dává to možnost uspět. Tvrdím, že první dotace na přístrojové vybavení Kitlu nás dostala z pozice velmi malé firmy do pozice malé firmy.

A další dotace na obnovení areálu Vratislavické kyselky nás z té malé firmy posouvá do pozice střední firmy. Abyste získali podporu z fondů EU, musíte mít nejen pečlivé plány, ale především zbylou část peněz na celý projekt. Jsem moc rád za ty dotace, což nás nesmírně posunulo kupředu. Pokud bychom šli cestou bez dotace, dali bychom šanci konkurenci. A proč nevyužít této možnosti? Jsme za tuhle příležitost moc rádi.

Tušíte, jestli vaše podnikatelské zaměření má nějaké rodinné kořeny?

Zcela jistě. Maminka, dědeček, pradědeček byli všichni lékaři. Maminka je z Poděbrad, děda lázeňský doktor, pradědeček měl likérku.

Vy jste sportovec, lze říci, jestli se sport promítl do vašeho podnikání?

Od šestnácti jsem vášnivý orientační běžec a v mládí jsem byl přeborníkem okresu Jablonec v běhu na lyžích. Takže ve mně je určitá vytrvalost a zarputilost, jsem nesmírně soutěživý. I proto jsme se stali výhradním dodavatelem pitného režimu na mistrovství světa v orientačním běhu v roce 2021.

Máte nějaký profesní sen?

Dlouho jsem snil o vlastní minerální vodě. Koupí Vratislavické kyselky se mi ten sen daří plnit.

Zdroj: MMR