Předložení návrhu představuje zásadní zvrat ve vývoji událostí. Corbyn totiž až dosud považoval druhé referendum za „variantu budoucnosti“, která zatím není na pořadu dne. Pokud by britský parlament dodatek přijal, mohl by podle deníku Daily Mail vést ke konání druhého referenda již v letošním roce.

Dokument, o kterém budou britští poslanci hlasovat v úterý, by vládu donutil vyhradit dostatek času na diskuse a hlasování o alternativních možnostech brexitu. Mezi ně patří i návrh labouristů na vytvoření stálé celní unie. V dodatku se dále uvádí, že vláda musí parlamentu poskytnout dostatek času na „veřejné hlasování o návrhu, který získal podporu většiny dolní komory parlamentu“.

Premiérka Mayová poslance varovala, aby se důsledně zamysleli nad možnými dopady druhého hlasování. „Zatím se nevěnovalo dost pozornosti tomu, jakým způsobem by nové referendum mohlo poškodit sociální soudržnost a ohrozit víru v naši demokracii,“ prohlásila.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May makes a statement on Brexit in @HouseofCommons https://t.co/f2qY99RWTq

Zákonodárcům premiérka v pondělí představila svůj plán dalšího postupu v jednáních ohledně dohody s Evropskou unií. Ve svém proslovu vyloučila možnost druhého referenda i dočasného odložení brexitu a uvedla, že hodlá nadále diskutovat na téma irské pojistky, která představuje nejvýraznější sporný bod dohody.

Theresa May's invitations to talks have been exposed as a PR sham. pic.twitter.com/AJpcn2Xn7b