Britská premiérka Theresa Mayová dnes odpoledne seznámí parlament se svým náhradním plánem dalšího postupu poté, co její brexitovou dohodu dojednanou s Bruselem minulý týden drtivá většina poslanců odmítla. Očekává se, že šéfka vlády přijde po týdnu mezistranických jednání s návrhem vedoucím k dosažení kompromisu.

Média dávají najevo určité pochybnosti o tom, zda Mayová hledání nějakého kompromisu míní skutečně vážně. Podle některých pozorovatelů je možné, že spíš hraje o čas. Doufá přitom, že se jí nakonec podaří získat dostatečnou podporu pro dohodu s EU, až se bude blížit 29. březen, datum odchodu Británie z unie.

Takzvaný neřízený brexit, neboli odchod země z bloku bez dohody, by totiž měl vážné především ekonomické důsledky. „Do 29. března zbývá pouze 68 dní,“ řekl britské BBC Keir Starmer z opoziční Labouristické strany. „Absolutně na to nejsme připravení. Byla by to katastrofa,“ uvedl.

Převzetí kontroly

Skupiny poslanců proto ve snaze vyhnout se tomuto scénáři plánují přijít v pondělí s návrhy požadujícími větší roli pro parlament. Pokusí se zřejmě prosadit příslušné dodatky k neutrálně formulovanému parlamentnímu usnesení k projevu premiérky.

So much for the cross party talks. https://t.co/W7fjmCDHf1 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) 20. ledna 2019

Jeden z nich se podle BBC týká odkladu brexitu v případě, že se Mayové nepodaří prosadit dohodu s EU v dolní komoře parlamentu do 26. února. Poslanci by pak podle tohoto návrhu měli právo se k odkladu brexitu vyslovit.

Jeremy Corbyn is playing politics while we're working in the national interest delivering the result of the referendum. pic.twitter.com/AM6mPDBDNJ — Conservatives (@Conservatives) January 20, 2019

Druhý dodatek požaduje, aby poslanci měli oproti obvyklé praxi právo častěji debatovat a hlasovat o brexitových záležitostech. Rozvrh sněmovny přitom obvykle určuje vláda. Změna harmonogramu by podle návrhu vyžadovala souhlas pouhých 300 poslanců z pěti stran, což je méně než většina. Britská vláda v neděli vyjádřila nad údajnými plány některých poslanců „hluboké znepokojení“.