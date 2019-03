/EVROPA PRO ČECHY/ Být jako Švýcarsko, to býval a dodnes je sen mnoha Čechů. Včetně toho, že Švýcarsko nemusí být v Evropské unii. Když se procházíte po břehu Ženevského jezera nebo tichým luxusem odkapávajícími uličkami staré Ženevy či její miliardářské vilové čtvrti, tak si říkáte, že na tom možná něco bude. A současně si uvědomíte, co všechno k tomu být Švýcarskem Česku chybí.

Popravdě řečeno, pokud jde o to nečlenství v EU, když přijedete do Švýcarska, tak máte spíš pocit, že v té Unii vlastně jste. S jedinou výjimkou, a to jsou tarify českých mobilních operátorů, kteří si nechávají za hovory ze Švýcarska platit tolik, jako by to bylo někde v rovníkové Africe. To je ale výjimka. Jinak tu sice platí švýcarskými franky, ale na mnoha místech můžete platit eury. A to i v takovém symbolu Švýcarska, jako jsou státní železnice.