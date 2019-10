Nejen brexit se v EU odkládá. Po vypadnutí tří původních kandidátů na eurokomisaře se o měsíc zdrží i nástup nové Evropské komise. Jean- -Claude Juncker a jeho stará komise budou vládnout nejméně do začátku prosince.

Jean-Claude Juncker | Foto: ČTK

Mělo to být jedno z vůbec nejdůležitějších zasedání Evropského parlamentu za mnoho uplynulých let. Schvalovat se tu tento týden měla dohoda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie a pak se konat rozlučka s britskými europoslanci. A v plánu bylo také hlasování o nové Evropské komisi v čele s Němkou Ursulou von der Leyenovou. Ta měla nastoupit do funkce 1. listopadu.