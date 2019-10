Unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier uvedl, že Severní Irsko zůstane v britském celním prostoru, bude ale zároveň vstupním bodem na jednotný trh EU.

"Kde je vůle, tam je i dohoda. Máme ji! Jde o spravedlivou a vyváženou dohodu pro EU a Spojeného království. Je důkazem našeho závazku nalézt řešení," napsal na svém twitteru předseda EK Jean-Claude Juncker.

????? Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9