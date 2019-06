Předseda Evropské rady Donald Tusk dnes předložil europoslancům návrh na obsazení vrcholných postů v Evropské unii. Nástupcem Jean-Claudea Junckera v čele Evropské komise by se podle něj měl stát sociální demokrat, informovala s odvoláním na zdroje z jednání agentura DPA. Obsazením nejvyšších postů v EU se budou dnes v Bruselu na mimořádném summitu zabývat také šéfové států a vlád evropské osmadvacítky.

Tusk podle zdroje DPA na schůzce s předsedy frakcí Evropského parlamentu o konkrétních jménech nehovořil. Pokud by ale funkci předsedy Evropské komise skutečně získali socialisté, zřejmě by nominovali Nizozemce Franse Timmermanse. Podle agentury DPA by Evropská lidová strana, která má nejvíce europoslanců, mohla získat post předsedy Evropského parlamentu a šéfa unijní diplomacie. Jeden z nich by mohl obsadit Manfred Weber.