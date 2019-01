V předvečer nedělního mezinárodního dne památky obětí holokaustu Merkelová připomněla, že je zodpovědností každého, aby se postaral o „nulovou toleranci“ xenofobie a jakékoli formy antisemitismu. „Ti, kteří vyrůstají v dnešní době, musí vědět, čeho byli lidé v minulosti schopní. Musíme aktivně pracovat abychom zajistili, že se něco takového nebude nikdy opakovat,“ prohlásila kancléřka.

Šéfka německé vlády připomněla, že počet očitých svědků událostí z období druhé světové války prudce klesá. Ve společnosti naopak narůstají nenávistné a násilné tendence. Proto je zapotřebí hledat další způsoby, jak si tragické události z minulosti připomenout. „Musíme se hlouběji zajímat o osobnosti lidí, kteří byli obětmi tehdejší doby, a vyprávět jejich příběhy,“ prohlásila.

Německo v minulém roce ustanovilo zvláštního komisaře, který má za úkol dohlížet na úsilí v boji proti antisemitismu. Zároveň hodlá vytvořit centrální archiv, který bude sbírat informace o incidentech a útocích a hledat způsoby, jak podobným událostem předcházet.

Jedním z nich může být právě podpora vzpomínek na holokaust, o kterou se snaží některé soukromé iniciativy. Jako příklad uvedla Merkelová projekt takzvaných „kamenů zmizelých“ (německy Stolpersteine), tedy mosazných cihel, na nichž jsou vyryty informace o obětech nacistických zrůdností a které jsou umístěné v blízkosti domovů, z nichž byli tito lidé deportováni do koncentračních táborů.

„Myslím si, že tyto formy vzpomínání jsou velmi důležité a v budoucnu budou ještě mnohem významnější,“ dodala německá kancléřka.

V pátek Volkhard Knigge, ředitel památníku na místě tehdejšího koncentračního tábora Buchenwald, který byl největším na území Německa, zakázal protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD) vstup na pietní akci na připomínku 56 tisíc lidí, kteří zde během holokaustu zahynuli.

