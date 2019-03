Britská premiérka Theresa Mayová poslala dopis do Bruselu, v němž žádá o odložení odchodu z Evropské unie. Žádost ale přináší mnohé problémy. Hlavy států a vlád EU o ní musí rozhodnout jednomyslně, což nemusí být jednoduché. Jisté tak je jen to, že příští pátek Británie z EU nevystoupí.

Že by to ale Brity nějak zvlášť zajímalo, to se říci nedá. „Mně už je to jedno. Klidně ať je brexit bez dohody a ta komedie skončí,“ říká muž středního věku, který šel venčit psa do Kensingtonského parku v Londýně.