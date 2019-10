Johnson v sobotu večer poslal předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dopis, v němž požádal o tříměsíční odklad brexitu, tedy do konce ledna. K tomuto kroku Johnsona zavazuje zákon, který v září schválil britský parlament. V dalším dopise Johnson doplnil, že s odkladem nesouhlasí a že chce v britském parlamentu co nejdříve prosadit prováděcí zákony k přijaté dohodě i její samotné schválení.

Dopolední schůzka velvyslanců s unijním vyjednavačem Michelem Barnierem byla velmi krátká a diplomaté se během asi 15 minut domluvili na dalším postupu. K Johnsonovým sobotním dopisům vůbec nepřihlíželi. "Děláme, jako by se v sobotu nic nestalo a pokračujeme v přípravách tak, jak vyplývá z rozhodnutí summitu," řekl ČTK po dnešním jednání zdroj obeznámený s jeho výsledky.

Velvyslanci se dnes shodli, že ze závěrů summitu nevyplývá nutnost vyčkávat, jak dopadne schvalování dohody v Británii. Nyní je podle nich na EP, kdy a zda vůbec dohodu potvrdí. Plenární zasedání ve Štrasburku začíná v pondělí.

Johnsonova vláda věří, že Británie unii opustí ke konci října. Náměstek premiéra Johnsona Gove ale připouští, že se zvýšilo riziko odchodu z unie i bez vyjednané dohody. Šéf britské diplomacie Dominic Raab věří, že vláda má v Dolní sněmovně dostatečnou podporu, aby dohoda obstála v dalším hlasování.

Dopis s žádostí o odklad

Johnsonovi se v sobotu v dolní komoře parlamentu nepodařilo prosadit dohodu o brexitu, zákonodárci chtějí mít nejprve obsah dohody převedený do britského práva a řádně schválený.

Johnson po sobotním nezdaru v parlamentu odeslal do Bruselu dopis s žádostí o odklad brexitu, jak mu ukládá zákon. Dopis ale podle médií nepodepsal. Připojil k němu naopak další dopis, ve kterém odklad brexitu označuje za chybu. "Ten dopis poslal jen proto, že to vyžadoval parlament," uvedl dnes Gove. Rozhodnutí Dolní sněmovny podle něj "nezmění postoj vlády ani její odhodlání" odejít z unie do konce října

Kvůli nejnovějšímu vývoji ohledně brexitu se zvýšilo riziko, že Británie odejde na konci října i přesto, že nebude mít vyjednanou dohodu. "Kvůli včerejšímu (sobotnímu - pozn. ČTK) hlasování nemůžeme zaručit, že žádost o odklad bude schválena," sdělil Gove.

Stanovisko odchodu k plánovanému datu podpořil dnes i ministr zahraničí Dominic Raab, podle kterého parlament Johnsona neumlčí. S dalším odkladem podle něj nesouhlasí ani evropské státy. "(Johnson) tu dohodu má. Vypadá to, že máme potřebná čísla v Dolní sněmovně. Proč to parlament neschválil? To nás čeká příští týden," uvedl Raab.

Tento scénář v sobotu po neúspěšném hlasování zmínil i Johnson, jehož vláda má v úmyslu předložit legislativní opatření k ratifikaci smlouvy o rozluce. Že má návrh dostatečnou podporu si myslí i Gove - žádost o odklad brexitu by při schválení dohody Londýn stáhl.