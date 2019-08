Čeští diplomaté předali dnes odpoledne Evropské komisi odpověď Prahy na předběžný návrh jedné z auditních zpráv k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). ČTK to potvrdily informované zdroje. Komise by nyní měla český pohled na věc zohlednit ve finální verzi své zprávy.

Český premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu | Foto: ČTK/ČTK

Podle návrhu auditní zprávy, jehož text letos unikl do médií, má Babiš stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Premiér možnost střetu zájmů důrazně a opakovaně odmítá a uvádí, že vracení peněz nehrozí.