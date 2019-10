V současné době se pracovní směrnice na dobrovolné hasiče nevztahuje. „Máme zde evropskou směrnici o pracovní době a musím konstatovat, že dobrovolná pracovní doba neodpovídá pracovní době poskytování práce. V Německu jsme dlouhodobě vycházeli z toho, že dobrovolnictví nespadá do této směrnice. Potřebujeme právní jistotu pro naše dobrovolné hasiče a potřebujeme nalézt řešení, aby bylo dobrovolnictví možné na evropské úrovni,“ konstatovala Ulrike Müller, členka liberální frakce europarlamentu Renew.

Jelikož se jedná o dobrovolnou činnost, nemají ani další zaměstnanecké benefity. „Ve Francii provádí dobrovolní hasiči osmdesát procent všech zásahů. Mají ale opravdu uznání, které si zaslouží? Nemají za svou práci žádné příspěvky na důchod, nemají žádný ochranný status a my s nimi nemůžeme zacházet jako s ostatními pracovníky a je naší povinností s tím něco udělat. Tato profese v podstatě spadá do směrnice o pracovní době, a měla by proto být přijata konkrétní výjimka,“ přidala se Anne-Sophie Pelletier z levicové frakce GUE/NGL.

„Určitě je to správně, aby se směrnice vztahovala i na dobrovolné hasiče. Především uvolňování ze zaměstnání v případě zásahu může být docela složité. V současné době je těžké zaměstnavatele donutit, aby je uvolňovali. Na jednu stranu zaměstnavatele chápu, obzvlášť když je to několikrát do týdne, ale na druhou, pokud stát chce, aby dál zasahovali, musí pro to něco udělat,“ zamyslel se starosta okresního sdružení hasičů Havlíčkův Brod Josef Stejskal.

„Je však potřeba si uvědomit, že v Čechách a na Slovensku máme trochu jiný systém. Takto zorganizovanou požární ochranu, jakou máme my, ostatní evropské státy nemají. Tam vše funguje především na bázi dobrovolnictví a nemají tolik profesionálních jednotek jako my. Je tedy otázkou, které kategorie jednotek JPO by se tato smětnice měla týkat,“ přemítal starosta okrsku Pelhřimov Petr Razima.

Zaměstnavatelé problémy nedělají

Z praxe vyplývá, že většinou zaměstnavatelé s uvolňováním problém nemají. „Záleží na konkrétním zaměstnavateli. Já jsem se zatím nesetkal s tím, že bych měl problém. Například ždírecká firma Stora Enso kluky bez problémů uvolňuje,“ potvrdil velitel okrsku Maleč Zdeněk Piskač.

Jeho slova potvrdil i starosta pelhřimovského okrsku. „U nás na Pelhřimovsku, co vím, zaměstnavatelé dobrovolné hasiče pouští a kluci jsou tak vždy schopni výjezdu. Není to ale samozřejmě pravidlo,“ řekl Razima.

Uvolnit člena zásahové jednotky, ať už k zásahu nebo ke školení, je zaměstnavatel ze zákona povinen už teď. „Praxe je ale často velmi složitá. Členové jednotek zasahují v kteroukoliv denní dobu, takže často musí buď opustit zaměstnání, nebo se do něj nedostaví včas. Řeknu příklad z praxe: jestliže v Novém Městě na Moravě mají více jak 150 výjezdů za rok, vyjede každý z jejich členů minimálně k polovině případů. A to se ne všem zaměstnavatelům líbí,“ přiblížil Jan Slámečka, starosta Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina a zároveň starosta Hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Motivace? Benefity

Když firma dobrovolného hasiče na zásah nepustí, nezbývá nic jiného, než se obejít bez něj. „Když ho zaměstnavatel neuvolní, tak je to k neřešení. Buď tedy chybí u zásahu, nebo si musí vzít dovolenou. Kdyby byly určité benefity zakotvené přímo v zákoně, bylo by to jen dobře pro každého dobrovolného hasiče,“ dodal Piskač.

Motivací k uvolňování dobrovolných hasičů by podle Slámečky mohly být i benefity pro zaměstnavatele. „Doufáme, že jednou bude zaměstnavatel zvýhodněn, pokud zaměstnává dobrovolného hasiče, a to například úlevou na daních. Je to ale samozřejmě běh na dlouhou trať, protože v Evropě tato věc v podstatě nefunguje,“ nastínil Slámečka.

„Jen pro zajímavost. V rámci celé České republiky máme 70 tisíc dobrovolných hasičů. Na Vysočině je to 8 tisíc dobrovolných hasičů, kteří jsou v jednotkách. Oproti tomu členů vojenských záloh je zhruba 3 tisíce v celé republice. Takže u nich je uvolňování mnohem jednodušší, ale věřím, že i my se jednou dostaneme do stejné pozice,“ vyslovil přání Slámečka.

Kromě problémů v práci přináší fakt, že se na dobrovolné hasiče směrnice nevztahuje, i další problémy. „Hovořila jsem s jedním hasičem z jižní Francie. Je to jednadvacetiletý dobrovolník, který se popálil na těle, když se snažil zachránit svého kolegu ze smrtelného nebezpečí. Dnes musí zaplatit 9 000 euro, protože pojišťovna usoudila, že se to nestalo v pracovní době,“ uvedla příklad z praxe Pelletier.

Mezi poslanci však panovala určitá obava, aby hasiči tyto výhody nezneužívali. „Evropský soud rozhodl, že to, že čekají na zavolání, by mělo být vnímáno jako pracovní doba. To znamená, že by měli dvojí zaměstnání. Nemělo by to však dobrovolné hasiče odvádět od vykonávání jejich práce,“ upozornil člen konzervativců Angel Dzhambazki.

S tím ale starosta Josef Stejskal rozhodně nesouhlasí. „Dobrovolní hasiči to doteď dělali i za cenu, že měli v zaměstnání nějaké problémy. Člověk to dělá z nějakého přesvědčení. Samozřejmě i mezi dobrovolníky se mohou nalézt jedinci, kteří to mohou zneužívat, ale myslím si, že by to byly spíše výjimky,“ uzavřel Stejskal.