Předsedové vlád České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska se dnes v Bratislavě sešli s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Domluvili se na společném projektu k řešení migrační krize či společné připomínce 30. výročí pádu železné opony. Šéfka německé vlády pochválila země V4 za efektivní využití eurofondů.

Bratislavského jednání se kromě němceké kancléřky zúčastnil také český premiér Andrej Babiš, polský předseda vlády Mateusz Morawiecki, maďarský premiér Viktor Orbán a předseda slovenské vlády Peter Pellegrini.

Pětice státníků se podle Petera Pellegriniho domluvila na společném projektu v Maroku, který by měl přispět k řešení vnější příčiny migrace. Podrobnosti o plánovaném projektu však nezveřejnil a budou představeny během několika týdnů.

Visegrad ?? ?? ?? ?? - Germany Summit in #Bratislava. V4 Prime Ministers w DE Chancellor Merkel discussed #MFF, #migration, #EU neighborhood. They adopted joint declaration on 30th anniversary of democratic changes in Europe pic.twitter.com/IxfZAPyjo7 — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) February 7, 2019

Premiéři V4 společně s Merkelovou také přijali deklaraci, kterou si chtějí připomenout 30. výročí pádu železné opony a přechodu zemí východního bloku k demokracii. „Shodli jsme se, že výzvy můžeme překonat, pokud jim budeme čelit společně a budeme vést otevřený a upřímný dialog,“ uvedl Pellegrini.

Silnější hlas menších států

Německá kancléřka na tiskové konferenci po jednání s premiéry zemí Visegrádské čtyřky uvedla, že čtveřice zemí efektivně využila eurofondy ke zvýšení své životní úrovně. Na další rozvoj je podle ní třeba myslet i při vytváření nového rozpočtu EU. „Evropa musí být silná a efektivní, blaho lidí bude zaručeno jedině tehdy, když budeme hospodářsky silní a inovativní,“ prohlásila.

Merkelová v Bratislavě zmínila také téma brexitu. Zdůraznila že Evropská unie sice hodlá udělat maximum, aby britský parlament schválil brexitovou dohodu, její znění je však neměnné. „Všichni máme zájem, a to vidím i u britské vlády, že chceme spořádaný brexit. Je to pro nás lepší. Je naší povinností udělat všechno pro to, abychom k takovéto dohodě dospěli,“ cituje Merkelovou Česká televize. Základem pro dosažení dohody podle Merkelové je, aby Británie specifikovala své požadavky. Kancléřka zároveň zdůraznila nutnost ochrany jednotného vnitřního trhu EU.

Český premiér Babiš na konferenci uvedl, že by se v Evropě mělo méně hovořit o eurozóně a naopak více o Schengenském prostoru, který by měl být posílen a měly by do něj vstoupit i další země. Nové složení Evropské komise, které se utvoří po jarních volbách do Evropského parlamentu, by podle něj mělo více vnímat potřeby jednotlivých členských zemí. „Doufám, že po eurovolbách bude hlas menších států silnější, než doposud,“ uvedl.

O tom, že se Evropská unie změní, nepochybuje ani maďarský premiér Orbán. „O tom, jakým směrem se změní, musí rozhodnout občané,“ prohlásil. „Pokud budeme vůli evropských občanů ignorovat, nebudujeme unii, ale říši a dostaneme se zpátky tam, odkud jsme před 30 lety vykročili. Vzbouřili jsme se právě proto, abychom nemuseli dělat to, co nám nařizuje nějaká říše.“

Budoucnost unie

Tématem schůzky pětice státníků byl sedmiletý rozpočtový rámec EU na roky 2021 až 2027, nadcházející volby do Evropského parlamentu či budoucnost unie.

Před samotnou schůzkou premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4) s Merkelovou se německá kancléřka setkala se slovenským kolegou Peterem Pellegrinim v rámci bilaterálního jednání. Odpoledne se pak předsedové vlád zemí V4 ještě sejdou na společném jednání již bez Merkelové, která se v Bratislavě zúčastnila vrcholné schůzky zemí V4 již v roce 2011.

Just held very intensive bilateral talks with German Chancellor Angela Merkel. ?? & ?? are very strong economic partners; share very similar European values and interests; will work actively on digital agenda and Industry 4.0 pic.twitter.com/FqOHmKFZrh — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) February 7, 2019

Slovenská metropole loni v listopadu hostila jednání zástupců více než desítky členských států EU včetně Česka, na které se přední politici těchto zemí shodli na tom, že unijní rozpočet na politiku soudržnosti i na zemědělskou politiku na roky 2021 až 2027 by měl být zachován na úrovni stávajícího rozpočtového rámce.