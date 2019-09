Britský premiér Boris Johnson se po středeční porážce v parlamentu, který schválil návrh zákona proti brexitu bez dohody a odmítl předčasné volby, dostal do defenzivy a zatím není jasné, jakou strategii ohledně odchodu země z Evropské unie dál zvolí. Dnes zopakoval, že si předčasné volby sice nepřeje, nevidí ale jiné východisko z brexitové krize. Zároveň důrazně odmítl, že by mohl on požádat o odklad termínu brexitu, a ujistil, že nadále hodlá Británii vyvést z EU 31. října.

Johnson dnes v projevu na severu Anglie řekl, že by byl raději "mrtvý v příkopu", než aby požádal o další brexitový odklad. Zda to znamená, že by v případě nutnosti podal demisi, ale neřekl. Nyní jsou podle Johnsona jediným východiskem volby. Jejich vypsání nicméně ve středu sněmovna zamítla.