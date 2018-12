Při odmítnutí dohody se brexit nemusí uskutečnit, tvrdí britský ministr Fox

Pokud britský parlament příští měsíc odmítne sjednanou dohodu o podmínkách odchodu země z Evropské unie, mohla by existovat zhruba 50procentní pravděpodobnost, že se brexit neuskuteční. Alespoň to uvedl britský ministr obchodu Liam Fox v rozhovoru s listem The Sunday Times.

Britové se pro odchod své země z EU vyslovili v předloňském referendu, vystoupení Británie je plánováno na 29. března příštího roku. Britská premiérka Theresa Mayová s EU sjednala dohodu o podobě brexitu, stále však chybí souhlas britského parlamentu. Ten by měl v debatě o dohodě pokračovat 9. ledna. Corbyn neodmítá brexit. Británii by však vyjednal lepší podmínky odchodu Přečíst článek › Fox patří mezi přední zastánce odchodu Británie z EU. V rozhovoru nicméně uvedl, že v případě neschválení dohody si není jistý, zda by dal brexitu o moc větší šanci než "padesát na padesát". Nejednotnost britských poslanců Britští ministři nejsou jednotní v názoru na to, co by se mělo stát v případě, že poslanci v lednu dohodu s EU odmítnou. Ministryně práce Amber Ruddová, která je blízkou spojenkyní premiérky Mayové, nedávno uvedla, že v případě odmítnutí dohody by existoval "přesvědčivý argument" pro druhé referendum. Mayová přitom další lidové hlasování dlouhodobě odmítá. Do brexitu zbývá sto dní. Brusel se připravuje na odchod bez dohody Přečíst článek ›

Autor: ČTK