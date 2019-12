Rakousko a Lucembursko jsou před nadcházejícím summitem Evropské unie připraveny zablokovat usnesení, které by umožnilo členským zemím čerpat finanční podporu z unijních fondů na stavbu jaderných elektráren. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakousko dlouhodobě kritizuje jadernou energetiku, kterou naopak Česko pokládá za klíčovou na cestě k uhlíkové neutralitě.

Jaderná elektrárna Temelín | Foto: ČTK

Evropská unie by podle mnohých států bloku měla do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality; věc je také součástí dnes představeného plánu Evropské komise pod označením Evropská zelená dohoda. Soubor pěti desítek opatření počítá mimo jiné také s vytvořením fondu na podporu změn v regionech nyní závislých na energii z fosilních paliv. Z něj by vedle dalších zemí mohlo čerpat i Česko.