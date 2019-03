„Pokud nebude většina, pak budeme zase o krok blíže tvrdému brexitu,“ řekl dnes novinářům rakouský kancléř Sebastian Kurz. Lucemburský premiér Xavier Bettel odhadl šance na přijetí dohody na 50 procent a prohlásil, že nejlepším možným výsledkem současných zmatků by bylo nové britské referendum.

Dlouhodobý zastánce divokého odchodu země z evropského bloku Nigel Farage poznamenal, že se lidé Británii vysmívají za to, že dospěla k odložení brexitu. Čtvrteční rozhodnutí unijních lídrů podle něho „změnilo národní ponížení na mezinárodní ponížení“.

If the UK takes part in European elections, I will lead @brexitparty_uk and fight them on the issue of trust. pic.twitter.com/ylNoMQ8bPb — Nigel Farage (@Nigel_Farage) March 22, 2019

Počet Britů, kteří podporují neřízený brexit, podle něho v příštích dnech poroste. „Řekl bych, že pod dojmem toho, co se stalo včera (ve čtvrtek) večer, s vědomím, že neodejdeme 29. března, tak toto číslo bude stoupat,“ řekl Farage BBC.

Času je málo

Mayová ve čtvrtek neuspěla se svou žádostí, aby unie odložila datum brexitu na 30. červen. Summit schválil jednu z řady zvažovaných variant a nové datum odchodu stanovil na 22. květen, pokud Dolní sněmovna schválí výstupní dohodu. Pokud se tak nestane, Británie musí do 12. dubna oznámit, zda se zapojí do květnových parlamentních voleb, aby mohla v EU setrvat déle.

Možnosti divokého odchodu se obávají i britští labouristé, kteří usilují o zachování těsných obchodních a celních vazeb na unii.

„Význam čtvrtečního jednání je v tom, že jsme odvrátili riziko odchodu bez dohody v horizontu jednoho týdne. Ale stále je tu vážná hrozba odchodu bez dohody za tři týdny, což nedává mnoho času, abychom se pokusili najít cestu vpřed,“ řekl podle BBC labouristický člen parlamentního brexitového výboru Hilary Benn. Mayová se podle něho musí „pohnout z místa“ a naslouchat návrhům poslanců, aby se dočkala schválení dohody.

Our cross-party amendment for Monday. It aims to start the process of trying to identify whether there is an alternative way forward that the House of Commons can support. pic.twitter.com/YCKzy1TSDy — Hilary Benn (@hilarybennmp) March 21, 2019

Podle politické komentátorky BBC Laury Kuenssbergové nepanuje velké očekávání, že by se premiérce podařilo dohodu prosadit nebo že by mohla dát poslancům znovu šanci hlasovat o tom, zda chtějí převzít v brexitovém procesu klíčovou roli.

Brexit jako gilotina

Jako poslední šanci či třítýdenní záchranné lano hodnotí v dnešních vydáních odklad brexitu britský tisk. Novináři nicméně upozorňují, že je to unie, kdo nyní převzal kontrolu nad termínem brexitu, neboť nevyhověla žádosti britské premiérky Theresy Mayové o odklad do 30. června.

Mayová podle listu The Times dostala poslední šanci, když jí nakonec EU po takřka sedmihodinové bouřlivé debatě hodila záchranné lano o délce tří týdnů. Pokud dohodu britský parlament nepřijme, ocitne se Londýn na křižovatce. „Británie bude přinucena se rozhodnout, aby si vybrala mezi brexitem bez dohody, nebo aby souhlasila s uspořádáním evropských voleb,“ dodal deník.

Deník The Financial Times, který brexit přirovnal ke gilotině, soudí, že Mayová čelí národnímu stavu nouze. V komentářích pod titulkem Brexitová noční můra pak uvádí, že premiérka se rozhodla hrát s Británií ruskou ruletu.

Brilliantly, unlike May, the EU have used that control to put Parliament in charge instead of Downing Street. pic.twitter.com/66CotduRKg — Gavin Pearson (@Margin4Error) March 22, 2019

„EU převzala kontrolu nad časovým harmonogramem brexitu, Mayová je na vedlejší koleji,“ napsal zase list The Daily Telegraph a dodal, že unijní představitelé se rozhodli utáhnout šrouby, když ve čtvrtek odmítli premiérčin návrh tříměsíčního odkladu.

Otěže v rukou EU

Podobně se na čtvrteční jednání dívá i německý deník Die Welt, podle kterého to byla EU, kdo určil vnitřní britskou politiku. List také uvedl, že v případě neschválení brexitové dohody může následovat dlouhodobý odklad bez předem známého konečného termínu. To svým vyjádřením naznačil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který řekl, že odklad může trvat až do posledního konce.

Server Politico se zmínil o tvrdém přístupu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který jako konečný termín požadoval 7. květen. Dostal se kvůli tomu do sporu s předsedou Evropské rady, tedy šéfem summitů, Donaldem Tuskem, který ostatní přesvědčoval o 22. květnu.

Do sporu se následně vložila německá kancléřka Angela Merkelová, která Macronův požadavek odmítla kvůli hrozbě neřízeného brexitu. Pokárala i Tuska, kterému vyčetla vyhrocenou debatu svědčící o nedostatečné přípravě, a také ho vyzvala, aby ji nepřerušoval, když hovoří, napsal portál.

Španělský list La Vanguardia k dění na summitu uvedl, že Macron hrál tentokrát zlého policistu, jehož úkolem bylo přitlačit Británii ke zdi. „Zatímco německá kancléřka vystupovala jako hodná policistka,“ poznamenal deník. Oba podle La Vanguardia i přes odlišný akcent sdělili Londýnu to samé, že Mayová i parlament se musí rozhodnout a že dobrá vůle unie není bezbřehá.

Italský deník La Repubblica se pak v dnešním komentáři podivuje nad tím, jak se vůbec stalo, že Spojené království, kolébka liberální demokracie, utápí v bludišti brexitu a politických bažinách. „Neuvěřitelná série špatných kalkulací a iracionálních rozhodnutí,“ poznamenal list k situaci v Británii.