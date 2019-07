Šéf britské vlády Boris Johnson dnes poprvé od nástupu do funkce navštívil Severní Irsko a jednal se zástupci pěti tamních politických stran. Předsedkyně republikánské strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová před schůzkou s premiérem řekla, že pokud dojde k brexitu bez dohody, mělo by se v Severním Irsku konat referendum o jeho případném sjednocení s Irskou republikou. Odpoledne hovořil Johnson se zástupci Demokratické unionistické strany (DUP), která podporuje menšinovou vládu jeho konzervativců. Šéfka DUP Arlene Fosterová uvedla, že v otázce brexitu lze dosáhnout kompromis.

Předsedkyně severoirské republikánské strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová (uprostřed) hovoří k novinářům po s britským premiérem Borisem Johnsonem v Belfastu | Foto: ČTK/ČTK

"Nechápu, jak by mohla Británie vytáhnout tuto část Irska z Evropské unie… a s klidnou tváří říci komukoli z nás, kdo žije na tomto ostrově, že bychom neměli dostat demokratickou příležitost… rozhodnout o své budoucnosti," řekla podle agentury Reuters McDonaldová. Kdyby obyvatelé Severního Irska nedostali po brexitu možnost rozhodnout se v referendu, zda setrvají ve svazku s Anglií, Skotskem a Walesem, nebo zda se spojí s Irskou republikou a zůstanou tak součástí Evropské unie, bylo by to podle šéfky republikánské strany Sinn Féin "naprosto skandální".