Největší odpor proti brexitu je ve Skotsku, které i v referendu o brexitu velkou většinou hlasů odchod země z Evropské unie odmítlo. Ovšem naděje na to, že by se Skotsko odtrhlo od Spojeného království, jsou dnes mizivé.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že příznivci setrvání v Británii mají nad těmi, kteří si přejí nezávislost, stabilní, byť pouze několikaprocentní převahu.

To by mohl změnit asi jen „divoký brexit“ a vlna hospodářských potíží, která by mohla na ekonomicky slabé Skotsko tvrdě dopadnout. Skotové a jejich zemědělství měli větší příjmy z evropských fondů než zbytek Británie.

Jednou za generaci

Jenže i v případě změny skotských nálad je tu jedno „ale“. A tím je nutnost londýnské vlády Skotsku referendum o nezávislosti povolit. Když se o to skotská premiérka Nicola Sturgeonová před několika dny pokusila, tak s ní Johnson vyběhl.

5 DNÍ DO BREXITU

„Nemohu schválit žádnou žádost o převod pravomocí, který by vedl k dalším referendům o nezávislosti,“ prohlásil Johnson. Britský premiér tvrdí, že se k tomu skotská regionální vláda zavázala v roce 2014, když povolení k vypsání referenda o nezávislosti získala od tehdejšího premiéra Davida Camerona.

„Vy a váš předchůdce (tehdejší první ministr Alex Salmond) jste učinili osobní slib, že referendum o nezávislosti v roce 2014 je hlasováním, které ‚přichází jednou za generaci‘. (…) Spojené království se bude nadále řídit demokratickým rozhodnutím skotského lidu a slibem, který jste mu dali,“ prohlásil rezolutně Johnson.

I pokud by se Skotsku odtrhnout podařilo, je otázka, jak přímá by byla jeho cesta do Evropské unie. Některé státy, které mají s podobným separatismem také problémy, jako například Španělsko či Slovensko, by mohly skotskou žádost o vstup do Evropské unie zablokovat nebo alespoň pozdržet.

„Nadějněji“ vypadá situace pro Severní Irsko. Brexit a dohoda o vystoupení, Severní Irsko v některých ohledech odděluje od zbytku Spojeného království. V prosincových volbách navíc příznivci připojení k Irsku porazili probritské síly. Dohody Londýna a Dublinu stanoví, že při změně poměru politických sil může dojít k připojení k Irské republice.

Problémem je ale postoj Irska, které nejeví nadšení, že by spojením Irského ostrova do jednoho státu získalo i velký počet občanů, kteří by něco takového nechtěli.