Slovensko před deseti lety společně se Silvestrem slavilo bouřlivě přijetí eura. Po velkolepém „euroohňostroji“ si tehdejší premiér Robert Fico za přítomnosti televizních kamer vybral z bankomatu umístěném přímo v budově parlamentu první slovenské eurobankovky.

Na konci roku 2011 pak Ficovi euro nepřímo dopomohlo k návratu k moci. Kvůli neshodě o slovenském podílu na zárukách pomoci eurozóny Řecku se totiž rozpadla pravicová vláda premiérky Ivety Radičové a Fico na jaře 2012 triumfálně vyhrál předčasné volby.

Fico musel na jaře 2018 po skandálech kolem vraždy novináře Jána Kuciaka odstoupit, ale Slováci na rozdíl od něj si euro i po deseti letech vesměs chválí.

Cítíme se bezpečněji

„Slováci euro přijali. S určitými opatřeními jsme zvládli počáteční šok. Slovensko je jednou z nejvíce otevřených ekonomik na světě. EU je největším odbytištěm našich produktů. Málokdo mentálně ještě přepočítává na koruny,“ tvrdí Ficův nástupce v úřadu premiéra Peter Pellegrini.

„Pro Slovensko jako malou ekonomiku, která by disponovala vlastní, ale malou měnou, je bezpečnější být ve velkém klubu, který dokáže lépe reagovat na asymetrické šoky nebo případné krize.“

Proti euru není ani euroskeptická strana Svobody a solidarity (SaS) Richarda Sulíka, která přitom kvůli nesouhlasu s pomocí Řecku během finanční krize položila v roce 2011 již zmíněnou vládu Ivety Radičové.

„Slováci si na euro za deset let zvykli. Příchod eura přinesl nesporné výhody, ekonomika ožila,“ uvedl šéf SaS, nejsilnější opoziční strany, v rozhovoru pro slovenský deník Pravda. Sulík také dodal, že euro nepřineslo ani rychlejší růst cen, než by byl v případě, že by si Slovensko ponechalo svoji měnu.

Hodnocení vesměs potvrzují i odborníci a to přesto, že Slovensko zatěžuje i podíl na záchranných fondech eurozóny a jejich ručení. Výhody převzetí eura stále výrazně převyšují náklady či nevýhody s tím spojené. Výhody eura najdeme hlavně v praktickém životě,“ uvedl pro ČTK analytik bankovního domu UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

„Obyvatelé při cestách do zemí platící eurem už nemusejí měnit někdejší slovenskou korunu. Ještě výraznější pozitivní efekt mělo v tomto směru euro na podniky, zejména exportéry, kterým přineslo větší stabilitu, zjednodušilo plánování, odstranilo podstatnou část nákladů na zajištění kurzového rizika,“ dodal analytik.

Mladí si přejí korunu

Ne všichni Slováci jsou ale eurem nadšení. „Mezi nevýhodami jmenují Slováci především zdražení zboží a služeb a povinnost platit dluhy jiných států jako v případě Řecka,“ uvádí bratislavský ekonom Peter Bukov. Překvapivě má podle nejnovějšího průzkumu návrat ke slovenské koruně nejvíce příznivců ve věkové kategorii 18-28 roků. Naopak Slováci nad šedesát let jsou rádi, že mají místo koruny euro.

Za deset let se Slovensko ekonomicky téměř dotáhlo na Česko a předběhlo Polsko a především svého největšího regionálního soupeře Maďarsko. Průměrná mzda na Slovensku letos poprvé překročila 1000 eur (asi 26 tisíc českých korun), minimální mzda je přes 500 eur.