Zvolte si svou budoucnost. Pozvánka k volbám do Evropského parlamentu:

„Dnes je jediným sítem volební příspěvek 19 tisíc korun, což je absurdně nízká částka. Když ji zainvestujete, dostanete se na všechny volební listiny, máte mediální prostor, zviditelníte se. Pravidla by se měla zpřísnit,“ řekl Deníku politolog Tomáš Lebeda z UP Olomouc.

Podle něj by přicházelo v úvahu zavedení kauce po vzoru Velké Británie. Ta by se zájemcům o křeslo europoslanců vracela jen v případě, že by jejich formace přesáhla požadovanou pětiprocentní hranici. Je zřejmé, že v tom případě by řady aspirantů na místo ve Štrasburku notně prořídly.

Recese v duchu Švejka

V Česku totiž kromě parlamentních stran a volebních matadorů kandiduje několik recesistických uskupení, která se ve svých propagačních materiálech hlásí k tradici Josefa Švejka nebo přiznávají, že si chtějí udělat „srandu“.

Třeba youtuberka Sejroška je jedničkou hnutí Ano, vytrollíme europarlament. V programu slibuje, že zajistí Česku moře, zruší „OJRO“ i korunu a místo nich zavede „kryploměnu PITKOJT“. Subjekt Tvůj kandidát má zase jediného člena. Daniel Konečný oslovuje voliče v několika jazycích se slibem, že připojí Mars k EU nebo se se všemi na všem dohodne u piva.

Jaká je motivace lidí, kteří vědí, že se do EP nedostanou, ale přesto se ucházejí o přízeň voličů? „Možná chtějí nastartovat politickou kariéru, možná se chtějí zviditelnit kvůli své profesi, legislativa jim to umožňuje,“ míní Lebeda.

Souboj s Bruselem

Vedle vtipálků tu jsou ovšem lidé jako Tomáš Vandas, Adam B. Bartoš, Miroslav Sládek, David Rath nebo Ivan David, kteří se vyhraňují proti EU nebo minimálně její současné podobě. Exhejtman Rath, nepravomocně odsouzený na 8,5 roku, například tvrdí, že by chtěl dostat možnost „kopat líné bruselské úředníky do jejich tlustých pr…“

Pozoruhodné je, kolik bývalých sociálních demokratů přešlo do tábora euroskeptiků. Kromě Ratha, Jany Volfové, Vladimíra Drymla či Stanislava Humla (Česká Suverenita) je to i Jaroslav Bašta (BOS) či Ivan David (SPD).

„Většina stran se nesnaží soupeřit mezi sebou, ale s Bruselem. Kreslí ho v lepším případě jako protivníka, v horším jako nepřítele. Neříkají, že EU se skládá ze členských zemí a my bychom se měli bavit o tom, jakou Unii bychom chtěli mít, kam ji posouvat,“ uzavírá Lebeda.