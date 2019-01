Kritika na adresu britské premiérky Theresy Mayové a její dohody o brexitu, volání po vypsání nového referenda i po nalezení parlamentního kompromisu. Takové ohlasy zaznívají od zástupců různých britských politických stran po odmítnutí brexitové dohody v dolní komoře parlamentu. Podle labouristického poslance a stínového ministra pro brexit Keira Starmera „se nyní věci musí změnit“.

Výsledek úterního hlasování, v němž Mayová utrpěla rekordní porážku o 230 hlasů, přivítal mimo jiných starosta Londýna Sadiq Khan, podle něhož musí nyní občané dostat šanci rozhodnout o dalším postupu.

„Je naprosto zásadní, aby premiérka jednala okamžitě a nadobro smetla ze stolu jakékoli vyhlídky na brexit bez dohody… Potřebujeme zásadní přehodnocení toho, jak toto klíčové rozhodnutí učiníme,“ citovala labouristického starostu zpravodajská společnost BBC.

Pokus o svržení vlády

Po novém referendu volá také skotská premiérka Nicola Sturgeonová. „Už bylo promrháno dost času. Je načase zastavit odpočet článku 50 (Lisabonské smlouvy) a znovu tuto otázku předložit voličům. Skotsko hlasovalo za setrvání v Evropské unii a neměli bychom být odvlečeni ven proti naší vůli,“ napsala na twitter. „Začíná být stále více jasné, že zájmy Skotska ochrání jedině nezávislost.“

Off to London to meet with @IanBlackfordMP and @theSNP MPs ahead of no confidence vote in Commons later. We want UK to stay in EU which is why we back a #PeoplesVote. But it is becoming increasingly clear that Scotland’s wider interests will only be protected with independence. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 16. ledna 2019

Této možnosti se nebrání ani konzervativní poslanec a bývalý generální prokurátor Dominic Grieve. Voliči by podle něj při případném druhém plebiscitu měli mít možnost hlasovat i pro zvrácení brexitu. Grieve je prý zároveň připraven podpořit vládní plán odchodu z EU, pakliže by si to přáli občané.

„Verdikt parlamentu o dohodě Theresy Mayové je zcela jasný a rozhodný a věci se nyní musí změnit, počínaje vládou,“ řekl stínový ministr pro brexit Starmer v odkaze na dnešní hlasování o nedůvěře vládě. Očekává se však, že labouristé ve snaze svrhnout vládu neuspějí, načež pravděpodobně nastanou ve straně spory ohledně strategie pro další postup.

Podle informací politické zpravodajky televize Sky News Beth Rigbyové hodlá dnes až 100 labouristických poslanců vystoupit na podporu nového referenda, ke kterému se lídr strany Jeremy Corbyn staví poměrně chladně.

Hledání kompromisu

Jeden z níže postavených členů britské vlády Rory Stewart BBC řekl, že parlament za současné situace musí dospět ke kompromisu s exekutivou. Připomněl, že jakákoli dohoda o brexitu musí být přijatelná i pro Evropskou unii.

Hledání kompromisního řešení nicméně bude složité i proto, že podle mnohých politiků a komentátorů dosud premiérka Mayová nepostupovala prozíravě a příliš nenaslouchala kritikům jejího plánu pro odchod z EU. Na twitteru se tak vyjádřil i konzervativní poslanec Nick Boles, který v úterý hlasoval pro předloženou brexitovou dohodu.

I voted for the PM’s deal tonight and will of course back her in tomorrow’s confidence vote. But be in no doubt that she is the architect of tonight’s defeat. — Nick Boles MP (@NickBoles) 15. ledna 2019

„Nemějte žádné pochyby o tom, že (Mayová) položila základy pro dnešní porážku. Přistupovala k jednáním o brexitu jako by disponovala většinou 150 hlasů ve sněmovně. Debatu vedla tak, jako by šlo o vnitrostranickou politickou záležitost a nikoli otázku zásadního národního významu,“ napsal Boles.

Reakce z Evropy

Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na zamítnutí brexitové dohody v britském parlamentu podle agentury Reuters uvedl, že Evropská unie při jejím vyjednávání udělala maximum. Na případném neřízeném brexitu, tedy odchodu Spojeného království z evropského bloku bez dohody, by podle něj nejvíce tratil Londýn. Německý ministr financí a vicekancléř Olaf Scholz označil dnešek za „hořký den pro Evropu“.

Lucemburská a irská vláda oznámily, že zesílí přípravy na brexit bez dohody. „Potřebujeme rychlý a jasný plán, jak dále postupovat. Naše mezinárodní přípravy, jejichž cílem je omezit škody pro případ neřízeného brexitu, teď poběží plným proudem,“ prohlásil podle agentury AFP lucemburský premiér Xavier Bettel.

I deeply regret the outcome of the vote as I regret Brexit as such. Now we need a fast and clear plan on how to proceed.Because that’s what we need to do:finding solutions,not problems.Our internal preparations to limit the damage in case of a No-Deal shall go ahead in full steam — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 15. ledna 2019

Podobně se v prohlášení vyjádřila také vláda v Dublinu. Zdůraznila, že chce od Evropské unie jasnou záruku, že o dohodě o podmínkách odchodu Británie z EU se už nebude znovu jednat. „Irská vláda nicméně uznává, že neřízený brexit by byl špatným řešením pro všechny, nejen pro Severní Irsko. Ještě není pozdě se takovému scénáři vyhnout. Vyzýváme Spojené království, aby bezodkladně předložilo své návrhy na řešení této patové situace,“ píše se v komuniké.