Česká poslanecká sněmovna má viditelně dost času na záležitosti týkající se budoucnosti jdoucí několik let za její existenci. Ukázkou je včerejší usnesení, v němž poslanci odhlasovali, že jsou proti zákazu olověné munice v EU. Usnesení prosadila poslankyně ODS Jana Černochová, která se zviditelnila bojem proti evropské legislativě zakazující některé druhy zbraní.

Poslanecká sněmovna. | Foto: Deník / Divíšek Martin

I sama Černochová přitom přiznává, že neexistuje ani návrh směrnice, ale pouze pokyn, aby byla, návrh omezující používání olova vypracován. „Nedovolila bych si vás obtěžovat s něčím, co bych nepovažovala za vážné a co bych nepovažovala za něco, co skutečně řešíme za pět minut dvanáct,“ tvrdí ale Černochová.