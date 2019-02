Už jen z tohoto výčtu je zřejmé, že tři celostátní subjekty a šestnáct místních spojily síly s cílem získat hlasy lidí, kteří věří myšlence Evropské unie. „Nejde jen o kasičku na peníze, ale o politickou a ekonomickou stabilitu, o sdílené hodnoty, díky nimž máme nastavená pravidla a umíme společně řešit krize,“ je přesvědčen Niedermayer. Jiří Pospíšil dokonce míní, že není rozdíl mezi ČR a Evropou.

Nepochybným plusem projektu je, že se zúčastněné subjekty dokázaly domluvit nejen na názvu a 28 kandidátech, ale také na programu. Jak podotkl Stanislav Polčák, oproti minulému období poněkud zezelenal. „Klimatické změny jsou vědecky dokázaný fakt, s nímž musíme pracovat. Dokážeme to jen v globálním měřítku, například při využitelnosti evropských řek pro boj se suchem a zlepšení stavu krajiny,“ podotýká šéf Zelených a pětka kandidátky Petr Štěpánek.

Starosta a weltmann

Jako jedno z nejzajímavějších jmen na ní se jeví Radim Sršeň, muž, který zosobňuje propojení bruselské a obecní politiky, města a venkova.

Přesvědčený Evropan napsal dizertační práci na téma euroskepticismus, studoval v Dánsku, podniká v cestovním ruchu, přednáší na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE a je prezidentem Evropské asociace pro rozvoj venkova, od roku 2014 je místopředsedou hnutí STAN.

Dalo by se říct, že je typickým weltmannem, ale zdání klame. „Vždycky jsem věděl, že se chci vrátit domů. Když moje maminka po dvou volebních obdobích skončila jako starostka Dolních Studének, kandidoval jsem místo ní,“ vypráví znělým hlasem sympatický osmatřicátník.

Starostou obce na Šumpersku je už devátým rokem. Jeho přesvědčení o propojení všech míst v Evropě, kde žijí lidé pomocí moderních technologií, je nakažlivé. „Nechápu, proč se mluví jen o chytrých městech, když dvojnásob to platí o venkově. Právě internet a umělá inteligence mohou pomoci tomu, aby lidé na vesnicích prožívali plnohodnotný život,“ říká Sršeň. Doplňuje to příklady ze světa, kdy například v Estonsku lidé musejí osobně na úřad jen v případě sňatku nebo rozvodu. V Rumunsku bude do dvou let každý bod v zemi pokryt optickými kabely, takže vysokorychlostní internet bude k dispozici i horalům. Ve Švédsku lékaři vyšetřují pacienty na vzdálenost stovek kilometrů pomocí jehly zapíchnuté do prstu a přenosu dat. Zásobování pomocí dronů zkoušejí v Rakousku. To všechno podle Sršně můžeme mít i my.

Proti Babišovi

Zatímco v rámci kandidátky Starostové, TOP 09, Zelení a další subjekty dokázali překonat případné rozpory, v Evropském parlamentu nehodlají vystupovat jako součást českého poslaneckého monolitu.

„České národní zájmy nejsou totožné se zájmy české vlády a českého premiéra. V zájmu naší země například není podpora velkých zemědělských podniků nebo dotace pro velké firmy, ale naopak rozvoj malých a středních podniků,“ míní Luděk Niedermayer. Kdo dá hlas jeho uskupení, jaksi mimovolně volí proti ANO a Andreji Babišovi.