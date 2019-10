Jourová odpovídala na dotaz českého europoslance Jiřího Pospíšila z lidovecké frakce, který padl v souvislosti s dodržováním principů právního státu, za něž má být česká místopředsedkyně v nové komisi odpovědná. Týkal se výroku z ledna 2018, kdy premiér ve spojení se svým stíháním v kauze Čapí hnízdo prohlásil, že trestní orgány pracují na objednávku.

Jourová připomněla, že se sama v roce 2006 ocitla ve vazbě na základě nepravdivého obvinění, které bylo součástí "špinavé politické hry". "Domnívám se, že od toho roku 2006 česká justice vykonala velkou cestu," uvedla členka Babišova hnutí ANO s tím, že nevěří tvrzení "kohokoli, ať by to byl premiér nebo kdokoli jiný" o možnosti objednat si trestní stíhání.

Evropská komise podle ní podobné výroky politiků nekomentuje a jedná až v případě, že dochází ke skutečným změnám ohrožujícím nezávislost justice.

Otřesné výroky

"Já jsem slyšela tolik výroků, někdy i velmi otřesných, že jsem měla velkou chuť to komentovat," dodala Jourová.

Na dotaz německého europoslance z frakce Zelených Daniela Freunda také řekla, že jejím úkolem v komisi bude i nastavení způsobu, jak systematicky bojovat s korupcí v členských státech. Podle Jourové mohlo být posouzení míry korupce v jednotlivých zemích součástí chystaného mechanismu, který by měl v budoucnu umožnit pravidelné hodnocení kvality právního státu.

Europoslanci zkoumají připravenost a nezávislost kandidátek a kandidátů na členství v budoucí Evropské komisi v sérii slyšení, kdy každému z uchazečů o práci v unijní exekutivě věnují zhruba tři hodiny. Evropskou komisi jako celek potvrdí plenární zasedání Evropského parlamentu za dva týdny.

Hodlá rázně hájit právní stát

Dodržování principů právního státu je jádrem Evropské unie, které je třeba neústupně a rozhodně hájit všemi dostupnými prostředky, řekla Jourová během svého slyšení v europarlamentu. Probíhající řízení proti Polsku a Maďarsku podle ní mají smysl a měla by pokračovat. Případné spojení mezi respektováním vlády práva a čerpáním z unijního rozpočtu by podle ní nemělo poškodit příjemce jako jsou obce či nevládní organizace.

"Myslíte si, že přístup současné EK je neefektivní?" zeptala se maďarská liberální poslankyně Anna Júlia Donáthová na řízení podle článku 7, které bez zjevného výsledku vede Brusel proti Polsku a Maďarsku kvůli omezování nezávislosti soudů a plurality médií.

Podle Jourové by řízení měla pokračovat a zásadní bude také výsledek některých dalších procedur proti těmto dvěma zemím, o němž by měl rozhodnout unijní soud. Eurokomisařka podpořila i návrh, aby v příštím víceletém rozpočtu bylo čerpání peněz spojeno s právním státem. Mělo by však být zajištěno, aby kvůli tomu nepřišly o peníze obce či nevládní organizace, dodala.

"Chceme, aby vlády měly méně snadný život, pokud k tomu (porušování vlády práva) dojde," popsala Jourová, jak by podle ní měl nový mechanismus fungovat.

Česká politička na úvod poslancům představila klíčové pilíře svého budoucího portfolia, mezi něž řadí zejména ochranu demokracie a svobody médií, ale i právního státu. Podle ní tyto oblasti tvoří "evropskou duši", a právě proto stojí za to je co nejodhodlaněji bránit. Jedním z nejdůležitějších úkolů podle jejích slov bude i práce na reformě systému výběru a jmenování kandidátů do evropských voleb.

Členům výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) a výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Jourová předem písemně odpověděla na jejich dotazy a dnes ji čeká celkem 25 dalších otázek. Její výkon posuzují vedoucí politických frakcí ve výborech, kteří také rozhodnou, zda angažmá kandidátky v budoucí komisi schválí.

Pozitivní reakce

Navržená česká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová ocenila, že dotazy při jejím dnešním slyšení v Evropském parlamentu se až na výjimky netýkaly české politiky, ale obsahu jejího portfolia. Dosavadní eurokomisařka doufá, že během tříhodinového vystoupení se jí podařilo přesvědčit členy parlamentních výborů, aby ji podpořili. Řekla to českým novinářům krátce po slyšení. Z reakcí poslanců je patrné, že Jourové v cestě do nové funkce nestojí zásadní překážky.

Jourová má mít v komisi vedené Ursulou von der Leyenovou na starosti evropské hodnoty a transparentnost. Europoslancům odpovídala na 25 dotazů, z nichž většina se týkala vlády práva, nezávislosti médií či snahy o větší transparentnost unijních orgánů. Česká komisařka podotkla, že se snažila dávat konkrétní odpovědi místo opakování obecných frází.

"Doufám, že jsem těch konkrétních odpovědí dala hodně a že jsem přesvědčila členy EP, že mi dají důvěru," prohlásila. Výhodou pro ni při slyšení bylo, že s částí témat se podrobně seznámila jako dosavadní komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovná práva žen a mužů.

Příliš ji ale nepřekvapily ani dotazy spojené s ústavními záležitostmi, jako je například systém příštích eurovoleb, kterým se dosud nevěnovala.

"Já se vždy připravuji precizně, když jde o věci, které nemám zažity," konstatovala Jourová s tím, že kvůli slyšení nastudovala objemný balík dokumentů.

Podle europoslanců během slyšení, na něž dorazila vyzdobená broží ve tvaru lipového listu v českých národních barvách, Jourová působila jistě a odpovídala většinou bez zaváhání. Politici dávali již při dotazech najevo, že oceňují její dosavadní působení v komisi. Šéfové dvou výborů - pro ústavní záležitosti a občanské svobody - Antonio Tajani a Juan Fernando López Aguilar hodnotili její slyšení pozitivně.

"Má potřebnou kvalifikaci, má znalosti," konstatoval López Aguilar, podle něhož europoslanci Jourovou znají z uplynulých pěti let.

Zástupci politických skupin ve výborech budou o Jourové hlasovat ještě dnes večer. Definitivní potvrzení celé komise pak bude v rukou pléna EP za dva týdny.