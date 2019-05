Zvolte si svou budoucnost. Pozvánka k volbám do Evropského parlamentu:

„U nás ve třídě volí asi všichni. Hodně jsme předtím debatovali o migrantech i fungování parlamentu,“ prozradil Benedikt. Na gymnáziu měli i volby do EP nanečisto, kde vyhráli Piráti. Na městském úřadu v Pekařské volil v sobotu už v osm, aby to stihnul „přes kopečky“ do Michalovic.

Tam je totiž sám členem volební komise. V Michalovicích už v pátek měli 30procentní účast. „Na to, že je v celé obci 124 lidí, chodí kontinuálně,“ poznamenal Benedikt s tím, že tam panuje rodinná atmosféra a v komisi jsou příjemní lidé.

Na úřadu v Litoměřicích, kde student vhodil svůj lístek do urny, v pátek měli asi 14procentní účast. S přenosnou urnou odsud dnes zamíří za 9 seniory z nedalekého domova a 1 klientem hospice. V pátek tu měli kontrolu z krajského úřadu, která seznala, že vše probíhá bez závad.