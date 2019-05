Evropská rada, tedy šéfové unijních států a vlád, zatím neví, koho nominují na šéfa nové Evropské komise, ani se nedohodli na způsobu, jakým by se to mělo stát. Premiér Andrej Babiš ale po summitu informoval, že většina premiérů a prezidentů chce respektovat rozhodnutí Evropského parlamentu, který by měl nominovat toho z nejúspěšnějších kandidátů, jenž získá mezi europoslanci podporu. Je však otázkou, kdo to bude.

Vítězem voleb jsou sice lidovci, kteří na post šéfa Evropské komise nominovali europoslance za bavorskou CSU Manfreda Webera. Může se ale stát, že většinovou podporu v europarlamentu si zajistí socialisté, kteří chtějí v čele Bruselu Franse Timmermanse. Nebo liberálové, již nominovali Dánku Margrethe Vestagerovou. Tu podle televize ARD podporuje i německá kancléřka Angela Merkelová, byť oficiálně stále stojí za Weberem.

Šefčovič šéfdiplomat?

Český premiér Babiš by byl ale podobně jako další šéfové vlád střední Evropy pro to, aby se při výběru nového šéfa Bruselu k eurovolbám zásadním způsobem nepřihlíželo. „Měl by to být kvalitní kandidát, měl by to být odborník a měl by mít samozřejmě zkušenosti. A měl by zásadním způsobem změnit vztah mezi Evropskou radou a Evropskou komisí,“ uvedl Babiš. Dosluhující Evropskou komisi považuje český premiér totiž za příliš politický orgán a požaduje, aby daleko větší slovo připadlo členským státům.

Česko v tom může počítat i s podporou Slovenska, jehož ministr zahraničí Miroslav Lajčák po jednáních v Praze řekl, že posílení role států EU bude podporovat i politická reprezentace jeho země.

Zatímco na získání šéfa eurokomise nemá visegrádská čtyřka téměř šanci, lepší by to mohlo být s postem „ministra zahraničí“. Tam by mohl mít za určitých podmínek šanci současný místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Podle pozorovatelů z Bruselu však záleží na rozdělení dalších klíčových funkcí – šéfa europarlamentu či evropského „prezidenta“. Z tohoto postu na podzim odejde Polák Donald Tusk.