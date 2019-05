Kočky prý mají sedm životů. Britská premiérka Theresa Mayová vypadala, že těch politických životů má ještě mnohem víc. Ale i ona včera došla na konec své strastiplné premiérské dráhy a dopoledne hodila ručník do ringu, zřejmě jen pár chvil předtím, než by jí její vlastní konzervativní strana dala úder K.O. a z funkce premiérky ji odvolala. Takto si mohla vybrat termín, který stanovila na 7. června, kdy odstoupí z funkce šéfky strany.

V čele vlády však zůstane do doby, než bude vybrán ze stranických řad její následovník. Což může být okamžitě, ale může to její odchod protáhnout i o několik dní. „Vidím, že je v nejlepším zájmu Velké Británie, aby ji vedl nový premiér. Dnes oznamuji, že 7. června rezignuji jako předsedkyně Konzervativní strany,“ uvedla Mayová. „Bylo ctí mého života sloužit jako premiérka a sloužit zemi, kterou miluji,“ prohlásila.

V emotivním projevu, na jehož konci přemohly Mayovou slzy, litovala šéfka britské vlády především toho, že se jí nepodařilo prosadit dohodu o brexitu a tím i spořádaný odchod Velké Británie z Unie. „Pokud dáte lidem možnost volby, máte povinnost výsledek zrealizovat. Udělala jsem pro to všechno. Bohužel, nedokázala jsem to,“ uvedla zklamaně premiérka, kterou při trojím hlasování v parlamentu vždy potopila část poslanců její vlastní strany, která pro kompromisní dohodu s EU odmítla zvednout ruku.

Předčasné volby?

Ani nový premiér nebude moci doufat v jinou, než stávající dohodu s EU která je ale při současném rozložení sil v britském parlamentu zřejmě neschvalitelná.

„Z mého pohledu nevidím, že by Evropská unie kterémukoli novému (britskému) ministerskému předsedovi nabídla lepší nebo velmi odlišnou dohodu od toho, co nabídla Therese Mayové,“ uvedl irský ministr zahraničí Simon Coveney rozhlasové stanici Newstalk. „Myšlenka, že nový premiér bude tvrdší vyjednávač a přijde s tím za EU a získá pro Británii mnohem lepší dohodu? Takhle EU nepracuje,“ dodal šéf irské diplomacie.

Rezignací Mayové se tak spíše přiblížila možnost předčasných voleb nebo druhého referenda o brexitu, jež by mohlo přinést přehodnocení odchodu Spojeného království z EU.

To by za nejlepší variantu vývoje pokládal, jako mnozí další evropští politici, podle svého čtvrtečního vyjádření v České televizi i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.