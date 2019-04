Pokud Británie odejde z Evropské unie bez dohody, Brusel nebude jednat s Londýnem o obchodním vztazích, dokud nebudou vyřešeny otázky hranice mezi Irskem a Severním Irskem, práv občanů a finančního vyrovnání. Na dnešní tiskové konferenci s irským premiérem Leem Varadkarem to prohlásil hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier. Dodal, že unie doufá v úspěch rozhovorů britské konzervativní premiérky Theresy Mayové s opozičními labouristy o řešení brexitového patu.

„Všichni věříme, že tyto rozhovory skončí pozitivním výsledkem. Již jsem to řekl mnohokrát, můžeme být více, mnohem více ctižádostiví, pokud jde o budoucí vztahy se Spojeným královstvím,“ řekl Barnier. „Politická deklarace umožňuje široké možnosti včetně celní unie. A my jsme připraveni ji ještě více vyjasnit, pokud to pomůže. A to můžeme udělat extrémně rychle,“ dodal.