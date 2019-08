Britský premiér Boris Johnson se zařekl, že udělá vše pro to, aby vyvedl Velkou Británii na konci října z Evropské unie.

Včera ukázal, že je pro to schopen udělat opravdu téměř cokoli. Ve chvíli, kdy není jisté, zda konzervativní kabinet s podporou severoirských loajalistů ještě vůbec disponuje většinou v parlamentu, požádal premiér Johnson královnu, aby příští zasedání parlamentu svolala až na polovinu října. Tedy čtrnáct dní před plánovaným termínem brexitu. A jen několik dní před summitem EU 17. řina, který ještě mohl teoreticky brexit oddálit.

Johnson tím britskou panovnici Alžbětu II., jejíž role v konstituční monarchii je podle tradice zcela nepolitická, postavil před hotovou věc.

Královna už včera odpoledne s odložením souhlasila. Podle britských komentátorů a převažujícího názoru politologů neměla příliš možností Johnsonův návrh odmítnout. Nebylo by to totiž poprvé, kdy se něco takového stane. Jenže na druhou stranu nikdy předtím, kdy se zasedání parlamentu přesouvalo ze září až na říjen, nebyla Velká Británie v tak velké politické krizi, v jaké je v souvislosti s termínem brexitu. Ten je stanoven na 31. října tohoto roku. Zatímco opozice mluví o protiústavním puči, tváří se Boris Johnson, jako by se nic zvláštního nedělo. Za „naprosto nepravdivé“ označil premiér tvrzení opozice, že parlament obchází.

Ohrožení demokracie?

Šéf opozice, labourista Jeremy Corbyn, ale označil Johnsonův krok za bezohledný a ohrožující demokracii. Johnson naštval i mnohé konzervativce. A zvýšil tak pravděpodobnost, že jeho vláda nezíská v parlamentu důvěru a on bude svržen dříve, než dokáže Británii definitivně vyvést z Evropské unie. Předseda Dolní sněmovny, konzervativec John Bercow označil Johnsonův krok za „ústavní nehoráznost“ a velmi tvrdě se vůči němu vymezili i další konzervativní politici. Bývalý konzervativní ministr financí Philip Hammond, odpůrce brexitu bez dohody, označil pokus o přerušení schůze za hluboce nedemokratický a neústavní krok.

Johnsonova vláda má dnes teoreticky v parlamentu většinu jednoho hlasu. O významu Johnsonova pokusu měly jasno světové trhy, kde kurz libry včera prudce klesl.