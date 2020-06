Tento týden se v Lednici na jižní Moravě uskuteční jednání premiérů Visegrádské čtyřky, které by mělo být přípravným setkáním na summit Evropské unie.

Jenže, zatímco v Lednici se Andrej Babiš se svými protějšky z Polska, Maďarska a Slovenska setká fyzicky, červnový summit evropské sedmadvacítky se bude opět konat jen v podobě videokonference ve virtuálním prostoru. Podle evropských diplomatů se tím sice uspoří trocha času za cestu do Bruselu, ale možnost, že se podaří dosáhnout očekávaných dohod, se tím výrazně sníží.

„Nikdo to neříká nahlas, ale tato forma komunikace není pro uzavírání dohod zrovna ideální,“ uvádí jeden bruselský diplomat. „I to je jeden z důvodů, proč se zřejmě nepodaří nejméně do září uzavřít dohodu o balíku pokoronavirové pomoci a novém sedmiletém rozpočtu Evropské unie,“ uvádí diplomat, který si nepřál být jmenován.

Do září se totiž před klasickou srpnovou přestávkou koná pouze jeden „normální“ summit Evropské rady, kdy se po několikaměsíční koronavirové přestávce mnozí prezidenti a šéfové vlád uvidí poprvé. A to včetně některých úplných nováčků, jakým je například i slovenský premiér Igor Matovič. Ten od svého březnového nástupu do funkce byl zatím na jediném zahraničním jednání, a to v Praze.

Těžší europarlament

Podobně jako Evropská rada je na tom i Evropský parlament, kde drtivá většina jednání také probíhá pomocí virtuálních setkání. Schopnost hledání dohod to i

v tomto orgánu výrazně omezuje. „Věci, které normálně vyřeším s kolegy během pár minut na chodbách, nebo při kávě, trvají přes počítač neuvěřitelně dlouho a s daleko menším úspěchem,“ říká jeden z českých zástupců v europarlamentu. „Člověk si sice rád zvykl na to, že neustále necestuje a vše vyřizuje z klidu své české kanceláře, nebo domova. Ale efektivita této práce je ve výsledku daleko horší,“ dodává.

Virus mizí i v Belgii

Pro neobnovení normální práce evropských institucí není důvodem už ani epidemiologická situace v Belgii. Ta byla sice koronavirem extrémně zasažena, při počtu 11,5 milionu obyvatel tu bylo téměř deset tisíc úmrtí a skoro šedesát tisíc nakažených, ale i tady čísla nyní rychle klesají. V těchto dnech se uvolňuje velká část restriktivních opatření, například žáci se vrací do škol.

Na „semaforové“ mapě českého ministerstva zahraničí je proto Belgie ve žlutém pásmu relativně bezpečných zemí. Po návratu z Belgie tak není už nyní třeba podstoupit test ani na koronavirus, ani karanténu.

