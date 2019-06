Je dvojí kvalita potravin skutečný, nebo jen virtuální problém? Problém, který si politici v Česku, Polsku nebo na Slovensku vymysleli, aby měli další heslo do voleb a proti EU?

Evropská komise se proto rozhodla udělat obří test složení 1400 druhů potravin v 19 zemích Evropské unie. Test ukázal, že různé složení stejně nebo podobně vypadajících výrobků od stejných nadnárodně působících výrobců je evropskou realitou.

Ze studie, kterou dnes zveřejní Evropská komise a jejíž obsah má Deník exkluzivně k dispozici, vyplývá, že více než třicet procent nadnárodně působících výrobců ve stejných nebo téměř stejných obalech prodávalo zboží s různým složením. Což je věc, kterou mohou nyní kontrolní orgány národních států na základě nové směrnice EU postihovat.

To, co test téměř sto třiceti druhů potravin a nápojů naopak vyvrátil, je, že by se jednalo pouze o problém mezi západem a východem EU. Tedy že by se v nových členských zemích nutně prodávalo jen méně kvalitní zboží s horším složením.

Například v Dánsku, v jedné z nejbohatších zemí západní Evropy, obsahuje roztírací sýr Almete více tuku a více soli, a je tedy méně zdravý než jeho v Česku a na Slovensku prodávaná verze.

Podobné je to u limonády Fanta. Ta v Dánsku obsahuje pouhých 4,5 % pomerančové šťávy, zatímco v Česku je to pět a v některých zemích na jihu Evropy, jako je Itálie či Francie, je obsah citrusové šťávy 12 procent.

Nutella všude stejná

Studie vyvrátila jeden v Česku velmi rozšířený mýtus, že čokoládová pomazánka Nutella od firmy Ferrero má v Německu více kakaového másla než ta prodávaná v Česku a proto je lepší.

Studie ukázala zcela identické složení ve všech státech západní i východní Evropy. S dodatkem, že všude ale obsahovala palmový olej. U dalšího symbolu „dvojí kvality“ naopak dostali jeho zastánci za pravdu. Rybí prsty firmy Iglo, prodávané v Dánsku a Nizozemsku, obsahovaly podle testu 65 % masa, zatímco ty v Česku, Maďarsku a na Slovensku jen 58 %.