Úsporný plán. Babiš chce předsednictví Česka v Unii za 1,2 miliardy

Jednou za čtrnáct let, při současném počtu osmadvaceti členských států Unie, dostane Česká republika šanci, aby se postavila na půl roku do čela Unie.Byť to už po přijetí Lisabonské smlouvy a zřízení funkce předsedy Evropské rady nedává členskému státu takový vliv jako při prvním předsednictví Česka v roce 2009, jde o velmi prestižní záležitost.

Premiér Andrej Babiš si však umínil, že právě na českém předsednictví v roce 2022 ušetří a za české šéfování Unii chce dát jen 1,2 miliardy korun méně než polovinu toho, co ministerstvo zahraničí považuje za nezbytné výdaje. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu. „Původně v něm Babiš s výdaji na předsednictví nepočítal vůbec,“ upozornil před časem jeden český diplomat. Britové znají jméno nového premiéra. Konzervativce povede Boris Johnson Přečíst článek › Nedostatek financí se projeví například v tom, že pro přípravu předsednictví nebude ministerstvo zahraničí moci přijmout dostatek nových pracovníků. „My jsme sledovali, o kolik posilovali své diplomatické zastoupení jiní. V případě Rakouska a Estonska se počet ze stovky zvedal přibližně na 250,“ uvedl pro Český rozhlas ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Méně diplomatů Babišův úsporný plán ale nepočítá s ani ne šedesátkou nových míst v Bruselu. „Předsednictví pro mě není prostředek, jímž si ministerstva mohou zbytečně navyšovat své rozpočty tak, jak se o to pravidelně a soustavně pokoušejí,“ odmítl asi trojnásobné požadavky ministerstev pro ČRo Babiš. Už na konci května premiér prohlásil, že chce výdaje stáhnout na 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun). I podle bývalého místopředsedy Evropského parlamentu za ANO Pavla Teličky je to nesmyslně málo. „Jsem pro efektivně vynaložené prostředky na české předsednictví. S tím však nemá premiérova úvaha o 1,2 mld. nic společného,“ uvádí. Česko může nabídnout Evropské komisi dvě ženy, tvrdí Babiš Přečíst článek ›

Autor: Luboš Palata