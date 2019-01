Žadatelé o azyl, kteří se v Německu dopouští násilných trestných činů, musí zemi opustit. V reakci na útoky skupinky mladých Afghánců, Syřanů a Íránců, kteří o víkendu napadali kolemjdoucí v bavorském městě Ambergu, to řekl německý ministr vnitra Horst Seehofer. Informaci přinesl deník Bild.

Pokud nebudou k efektivnímu vyhošťování násilníků stačit současné zákony, hodlá Seehofer navrhnout jejich zpřísnění. K okamžitému vyhoštění čtveřice útočníků vyzvala bavorská protiimigrační formace AfD i šéf policejních odborů.

"Pokud žadatelé o azyl páchají násilné trestné činy, musí naši zemi opustit," řekl Seehofer. "Události v Ambergu mě velmi rozrušily. Jsou to násilné excesy, které nemůžeme trpět!" dodal.

Ministr vnitra reagoval na dění ve městě, které leží na půli cesty mezi Norimberkem a západočeskou hranicí. Čtyři mladíci ze Sýrie, Afghánistánu a Íránu ve věku 17 až 19 let tu v sobotu večer napadali pod vlivem alkoholu u nádraží a v centru města kolemjdoucí. Zranění, převážně lehká, utrpělo dvanáct lidí ve věku od 16 do 42 let. Sedmnáctiletý mladík musel kvůli poranění hlavy ovšem do nemocnice. Všichni čtyři útočníci jsou ve vazbě.

Chování mladých žadatelů o azyl vyvolalo ve čtyřicetitisícovém Ambergu debatu. Starosta Michael Cerny agentuře DPA řekl, že se do ní na sociálních sítích ovšem zapojili lidé z celého Německa i ze zahraničí. "Najedou se hlásí lidé z Hamburku a Berlína a všichni si myslí, že situaci v Ambergu rozumí," postěžoval si politik, který je stejně jako Seehofer členem bavorské Křesťanskosociální unie (CSU).

"Samozřejmě nelze paušalizovat, ale tihle idioti prokázali medvědí službu i pokojným a angažovaným žadatelů o azyl," postěžoval si Cerny.

Svým jednáním přišlo o právo žádat v Německu o azyl

Protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) vyzvala k okamžitému vyhoštění dotyčných čtyř mladíků. Místopředsedkyně bavorské odnože strany Katrin Ebnerová-Steinerová uvedla, že mladíci svým chováním pozbyli jakéhokoli práva se dál dožadovat v Německu azylu. "Domácí obyvatelstvo musí být před takovými lidmi, kteří údajně hledají ochranu, samo naléhavě chráněno," uvedla.

Podobně se dnes v rozhovoru poskytnutém Bildu vyjádřil i poslanec Patrick Sensburg, člen vládní CDU, který se věnuje otázkám bezpečnosti. "Podle mě tyto osoby ztratily právo na to zůstat v Německu a musí být vyhoštěny," vyzval.

Rozhořčena je i policie

Kritické hlasy případ z Ambergu vyvolal také v řadách policie. Šéf policejního odborového svazu DPolG Rainer Wendt vyzval německou vládu, aby se k případu jasně vyjádřila. "Není možné, že se o 'štvanici' jedná jen v případě, když jsou pachateli pravicoví extremisté," řekl Wendt. Zjevně tím odkazoval na vyjádření mluvčího německé vlády Stefena Seiberta, který v září v souvislosti s útoky příznivců krajní pravice na přistěhovalce v Chemnitzu (Saské Kamenici) hovořil o "štvanici". Později tento termín použila i kancléřka Angela Merkelová.

Ačkoliv policie motiv útoků na kolemjdoucí zatím nezná, podle Wendta je jasný. "Je to hluboké pohrdání naším státem a lidmi, kteří u nás žijí. Ti čtyři pachatelé by se měli na svobodu podívat až v okamžiku, kdy vstoupí na půdu své vlasti," dodal ředitel DPolG, který zastupuje asi 94 tisíc zaměstnanců policie, a je tak druhým největším policejním odborovým svazem v Německu.