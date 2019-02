V bezcelní zóně i po odchodu z EU? Britská vláda to zvažuje, Mayová odmítá

Představitelé britské vlády se začali "vážně zabývat" možností, že by Británie po odchodu z Evropské unie zůstala na trvalo v bezcelní zóně evropského bloku. Píše to server The Independent s odvoláním na své zdroje na úřadu vlády. Trvalou celní unii s EU požadují opoziční labouristé, britská premiérka Theresa Mayová ale takovouto podobu brexitu veřejně odmítá.

Návrhy ohledně celní unie byly podle informací britských médií hlavním tématem středeční schůzky mezi Mayovou a lídrem labouristů Jeremym Corbynem. Mluvčí labouristické strany po jednání uvedl, že předsedkyně vlády se vážně zajímala o detaily labouristického plánu, Downing Street nicméně o několik minut později vyhlásila, že zájem Mayové neznamená jakýkoli posun v jejím stanovisku. Gibraltar jako kolonie? Londýn popudil text o bezvízovém styku po brexitu Přečíst článek › Podle The Independent se však postup v otázce celní unie s EU připravuje v nejvyšších patrech vlády, která si uvědomuje riziko, že premiérka Mayová by mohla být donucena ke kompromisu s opozicí ve snaze prosadit "rozvodovou" dohodu s Bruselem. "Seriózně se pracuje ohledně celní unie. Musíme se nachystat, abychom byli připraveni, pakliže by politická debata nabrala tento směr," cituje web "dobře postavený" zdroj ve vládě. Mayová to odmítá Předsedkyně vlády údajně stále této variantě, která by jistě pobouřila řadu poslanců Konzervativní strany, nakloněna není. Podle The Independent se ale ocitne pod "zuřivým" tlakem, jestliže se naplní očekávání a nepodaří se jí v nejbližších dnech dosáhnout zásadních změn v takzvané irské pojistce, která je momentálně největší překážkou pro schválení brexitové dohody v britském parlamentu. Odchod z celní unie EU představuje během vyjednávání o brexitu jednu z "červených čar" britské premiérky, jejichž porušení dlouhodobě odmítá. Brusel již delší dobu avizuje, že pokud britská vláda svá kritéria pro podobu brexitu změní, může své pozice přehodnotit i EU. Řada novinářů pak spekuluje, že přijetí trvalého členství v bezcelní zóně by Londýnu mohlo přinést ústupky ohledně irské pojistky. Irskou pojistku projednáme a znovu předložíme EU, říká britský ministr zahraničí Přečíst článek ›

Autor: ČTK