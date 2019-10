Na dnešní den byl dlouho plánován odchod Británie z Evropské unie, místo toho se zde ale po novém odkladu brexitu naplno rozjíždí kampaň k předčasným volbám vypsaným na 12. prosince. Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn ujišťoval, že brexitový plán jeho strany není "až tak komplikovaný", premiér Boris Johnson Corbyna obviňuje, že vystoupení z EU zabránil. V nejčerstvějších průzkumech má vládní Johnsonova Konzervativní strana náskok 15, respektive 17 procentních bodů.

Vlajky Velké Británie - ilustrační foto | Foto: ČTK

Od svého červencového nástupu do čela strany a vlády Johnson sliboval, že s koncem října skončí také britské členství v unii, ať by měla země z bloku vystoupit na základě dohody nebo bez ní. Upravenou "rozvodovou" dohodu se mu ale nepodařilo prosadit v parlamentu a nakonec byl nucen dojednat tříměsíční odklad brexitu. Osud britského odchodu z EU tak zůstává neznámý i skoro tři a půl roku po referendu, které jej zahájilo, a rozhodnout by o něm mohly první prosincové volby od roku 1923.