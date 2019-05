Stručná deklarace, která v deseti poměrně obecných bodech shrnuje hlavní cíle lídrů zemí EU pro příští roky, je prvním výstupem dnešního neformálního summitu v Rumunsku. Slova o jednotě v textu ale neznamenají, že rozpory mezi členskými státy zmizely, právě před dnešním summitem se například ukazují výrazné rozdíly v názorech na míru "ambicí" při řešení klimatických změn, dlouhodobě se unijní země neshodují třeba na způsobu řešení migrační problematiky.

"Unie je již dnes silnější, než byla včera, a my její sílu chceme dále rozvíjet s ohledem na budoucnost. Toto je náš závazek vůči příštím generacím. V tomto duchu se neslo naše jednání zde v Sibiu a v tomto duchu je také nová Unie 27 států připravena vykročit vstříc své budoucnosti jako jednotný a nedělitelný celek," končí dokument.

