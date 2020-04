Procházel jsem se před měsícem lázeňskou kolonádou ve Františkových Lázních. A říkal si, zda možná nezažívám poslední den zlatých časů tohoto nádherného města. Časů, které se už nikdy nemusí vrátit.

Kavárny, restaurace i většina obchodů už byly zavřené, nesmělo se do termálního koupaliště a i ty poslední hotely, které ještě jako „lázeňská zařízení“ v té době nemusely zavřít, opouštěli poslední, vesměs německy a rusky mluvící hosté.

Hranice s Německem už byly prakticky uzavřeny. Svět lázeňské turistiky, který jen tady živil tisíce lidí, se ochrnut bojem s koronavirovou nákazou zastavil. A ani dnes nikdo neví, kdy a zda se znovu rozjede.

Františkovy Lázně jsou jen maličký střípek v ohromné turistické mozaice Evropy, Evropské unie. Jen ve Španělsku v roce 2018 bylo 300 milionů noclehů v hotelích, další miliony v jiných ubytovacích zařízeních. V celé unii to bylo za rok 2018 několik miliard hotelových noclehů. Polovina všech přenocování se uskutečnila ve třech turistických velmocích EU – Francii, Itálii a Španělsku. Mimochodem zemí, které jsou z Unie koronavirem postiženy nyní nejtvrději.

EU, v počtu návštěvníků z ciziny světová jednička, která se podílí na celosvětové turistice 31 %, za to vděčila nejen asi 600 milionům turistů ze zemí mimo Evropskou unii. Ale také tomu, že podle Eurostatu kolem 300 milionů Evropanů alespoň jednou ročně navštívilo jiný stát EU.

V některých unijních zemích byla turistika dokonce nejvýznamnější části ekonomiky. Například v Řecku se už tradičně výhledy tamního hospodářství měřily počtem turistů, kteří tam zavítali během letní sezony.

Není divu, v roce 2018 se příjmy z turistiky podílely téměř 21 % na celém řeckém hrubém domácím produktu a zaměstnání v něm našlo téměř milion z 10,7 milionu obyvatel Řecka. Podobné je to i v Čechy tak oblíbeném Chorvatsku. I tady turistika přímo vytváří asi pětinu HDP, nepřímo ale ještě mnohem víc. Pro srovnání – v Česku jsou to asi 3 % HDP (tedy přibližně na úrovni zemědělství), když přímo živí turistika asi čtvrt milionu Čechů.

Jenže s koronavirem všechno skončilo a i po víc než měsíci „karantény“ panuje v celé EU obrovská nejistota. „Ještě bych s plánováním letní dovolené počkala. Nikdo nedokáže odhadnout, jaká bude v červenci a srpnu situace,“ varovala v neděli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Unie uzavřela nejen své vnější hranice, ale hranice jsou dnes prakticky neprostupné i pro občany členských států EU mezi sebou. V mnoha zemích Unie jsou teď slyšet prohlášení podobná výroku náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že letošní prázdniny strávíme domácí dovolenou.

Pokud k takovýmto krokům přistoupí i další evropské státy a nebude obnoven normální běh turistického průmyslu, nejhůře dopadnou nejvyhlášenější evropské turistické destinace.

Především ty, které stály a padaly na turistech z mimoevropských zemí a z jiných států EU. Mezi poraženými bude i Česko, které do značné míry dosud žilo z cizích turistů. Jiné je to například v Německu, kde „vnitroněmecký“ turistický ruch tvořil podstatnou část odvětví, navíc velmi výdělečnou.

Solidární vouchery

Desítky milionů rodin po celé Evropě také řeší, zda ještě někdy uvidí peníze, které už zaplatily cestovním kancelářím jako zálohy na letní dovolenou. Dovolenou, která se neuskuteční.

Jak připomněla Leyenová v rozhovoru, který vyšel v nedělním Bildu, klient cestovní kanceláře má v EU právo si vybrat, zda dostane zpět své peníze, nebo si vezme „voucher“ na nějaký pozdější zájezd. „Radila bych ale, aby si v rámci solidarity vybral voucher. To pomůže turistice přežít,“ uvedla Leyenová.

