Předsedkyně německé sociální demokracie (SPD) Andrea Nahlesová se po neúspěchu své strany ve volbách do Evropského parlamentu vzdá v pondělí své funkce. V úterý rezignuje také na post šéfky sociálnědemokratických poslanců ve Spolkovém sněmu. Její kroky mohou mít dopad i na celou vládu velké koalice CDU/CSU a SPD, kterou vede kancléřka Angela Merkelová (CDU). Právě Nahlesová totiž patřila mezi nejsilnější stoupence jejího pokračování v SPD.

Andrea Nahlesová | Foto: ČTK/ČTK

Osmačtyřicetiletá Nahlesová se stala další politickou obětí série výrazných neúspěchů SPD z posledních let. Její předchůdce na čele strany Martin Schulz se rozhodl odejít z funkce začátkem loňského roku, poté co sociální demokraté v parlamentních volbách ze září 2017 získali jen 20,5 procenta hlasů. Nahlesová ho následuje po eurovolbách, v nichž její strana tento negativní rekord ještě překonala, když dostala jen 15,8 procenta hlasů. Pro SPD, která je nejstarší německou demokratickou stranou, to byl nejen nejhorší výsledek v celoněmeckých volbách v dějinách spolkové republiky, ale dokonce od poslední třetiny 19. století.