On-line reportáž z průběhu voleb najdete ZDE.



Zvolené europoslance najdete ZDE.



Jak se volilo v obcích, najdete ZDE.

Premiér Babiš se tentokrát na svém oblíbeném facebooku k výsledkům voleb obsáhleji nevyjádřil. Spokojil se s prostým poděkováním voličům. „Je to skvělý úspěch hnutí ANO,“ dodal ještě. Na stránce se pak objevily fotografie z volebního štábu v čele se slavící volební lídryní hnutí Ditou Charanzovou, která získala také největší počet preferenčních hlasů, a „dvojkou“ Martinou Dlabajovou.

„Stříbrná“ ODS na svém twitteru vedle tradičního poděkování voličům zveřejnila záznam z tiskové konference s předsedou strany Petrem Fialou a volebním týmem v čele s lídrem Janem Zahradilem či bývalým ministrem obrany Alexandrem Vondrou, který se díky preferenčním hlasům dostal do Evropského parlamentu až z 15. místa kandidátky.

TK k výsledkům voleb do EP https://t.co/U3d0dJ5zOO — ODS (@ODScz) May 26, 2019

„Především bych rád poděkoval všem voličům, kteří přišli k těmto Evropským volbám a zvláště chci samozřejmě poděkovat těm, kteří volili ODS,“ řekl na úvod Fiala. Zároveň pogratuloval k vítězství hnutí ANO. „Ale doufám, že je to naposledy,“ dodal. Volby podle něj ukázaly, že lidé chtějí změnu.

Plavba pokračuje

Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš byl však se ziskem téměř 14 procent hlasů a tří evropských mandátů spokojen. „Dovolte mi poděkovat všem voličům za podporu. Získali jsme 3. místo a 13,95 % hlasů. Díky vám jsme uspěli více než ve volbách do Poslanecké sněmovny a potvrdili tak růst Pirátů, byť se nám nepodařilo dosáhnout odvážného cíle, který jsme si vytyčili. Ale plavba zdaleka nekončí,“ napsal na svém twitterovém účtu.

Dovolte mi poděkovat všem voličům za podporu. Získali jsme 3. místo a 13,95 % hlasů. Díky vám jsme uspěli více než ve volbách do Poslanecké sněmovny a potvrdili tak růst Pirátů, byť se nám nepodařilo dosáhnout odvážného cíle, který jsme si vytyčili. Ale plavba zdaleka nekončí. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) May 26, 2019

„Poslali jste do Evropského parlamentu 3 Piráty! Novými europoslanci se stávají Marcel Kolaja, Markéta Gregorová a Mikuláš Peksa. Děkujeme mockrát za vaši podporu! Zavazujeme se důsledně plnit program a důstojně a kvalitně zastupovat Českou republiku v Evropě,“ píše se pak na stranickém profilu.

Vzpomínka na Špidlův pád

Jeden za zakladatelů TOP 09 Miroslav Kalousek poblahopřál na twitteru všem zvoleným demokratickým kandidátům a zároveň vyjádřil naději v budoucí spolupráci s dalšími podobně orientovanými politickými subjekty.

Blahopřeji všem zvoleným europoslancům z demokratických kandidátek. Zejména blahopřeji @LudekNie, @Pospisil_Jiri a @stanislavpolcak. Škoda, že k naší kandidátce se nepřičetly hlasy @EvropaSpolecne a @hnutihlas. Věřím, že je to na další diskuzi. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 26, 2019

Právě z trojice úspěšných kandidátů TOP 09 vzešel rekordman letošních voleb. Luděk Niedermayer, který do klání vstupoval ze třetího místa, totiž posbíral vůbec nejvyšší počet preferenčních hlasů. Jeho číslo zakroužkovalo přes 67 tisíc voličů.

„Jen vzpomínka pamětníka: Když v prvních eurovolbách v roce 2004 získala ČSSD ‚pouhých‘ 14%, její předseda rezignoval a protože to byl premiér, padla i vláda. Co dnes udělá předseda Hamáček, když svoji stranu do EP nedostal vůbec?“ vzkázal pak Kalousek předsedovi ČSSD, která ve volbách se ziskem pouhých čtyř procent hlasů neuspěla.

Hamáček připustil, že výsledky představují pro jednu ze dvou vládních stran porážku. „Výsledek je tvrdá rána, to je fakt. Na analýzy příčin je asi brzy. Teď můžu asi říct, že jsme voliče nedokázali zaujmout tím správným tématem a jako vládní strana logicky nefungujeme jako protestní volba. Ta kampaň a hlavně ten výsledek dal jasnou zprávu, že ten restart sociální demokracie musí být silnější a jasnější," uvedl a dodal, že se straně nepodařilo probudit "vnitřní sílu a výsledek bolí".

Podle svých slov si ale „úplně nemyslí“, že by výsledek byl reakcí na účast ve vládě s Andrejem Babišem. „Společnost se rozdělila na dvě skupiny - jedna, která pana premiéra podporuje, a ta šla logicky volit ANO, a druhá, která s panem premiérem nesouhlasí, a tím pádem logicky s celou vládou, a šla volit některou z opozičních stran,“ míní Hamáček.

Lídr Svoboda neuspěl

„Moc děkujeme! Dostali jsme o 21 tisíc hlasů víc než před pěti lety, každého hlasu si moc vážíme. Slibujeme, že vás nezklameme!“ vzkazuje svývm voličům KDU-ČSL, která získala hlasy 7,24 procent voličů a dvě křesla v Evropském parlamentu, ve facebookovém příspěvku doplněném žlutými srdci.

Chci moc poděkovat všem statečným voličům! ❤️ Ukázali jste, že se nenecháte zastrašit a že mnozí z vás jsou ochotni pomoci potřebným! Slibuji, že za naši zemi budu pořád statečně bojovat! ?? @kducsl pic.twitter.com/qPHWxqNZlr — Michaela Šojdrová (@msojdrova) May 26, 2019

„Chci moc poděkovat všem statečným voličům! Ukázali jste, že se nenecháte zastrašit a že mnozí z vás jsou ochotni pomoci potřebným! Slibuji, že za naši zemi budu pořád statečně bojovat!“ napsala na twitteru trojka kandidátky Michaela Šojdrová, která díky preferenčním hlasům získala europoslanecký mandát a na třetí místo odsunula volebního lídra strany Pavla Svobodu.

Komunistická strana Čech a Moravy se na svém facebooku vyjádřila jen stručně. „KSČM získala 6,9 procenta hlasů. Mandát obhájila Kateřina Konečná,“ uvedla strana a zároveň své jediné europoslankyni pogratulovala. Konečná pak na svém profilu poděkovala všem zbývajícícm kandidátům strany a také svým voličům za podporu.

To šéf SPD Tomio Okamura doposud na sociálních sítích volební výsledky nekomentoval. Jeho strana přitom se ziskem 9,14 procenta hlasů obsadí v Evropském parlamentu hned dvě místa. Kromě lídra kandidátky Ivana Davida se do Bruselu díky preferenčním hlasům 47,5 tisíce voličů podívá ještě Hynek Blaško.