Přibližně dvě stě britských poslanců podepsalo dopis adresovaný premiérce Therese Mayové. V něm na ni naléhají, aby vyloučila možnost, že dojde k odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Dokument podepsali zastánci brexitu i setrvání Spojeného království v Unii, uvedla BBC.

Za dopisem stojí konzervativní poslankyně Caroline Spelmanová a labourista Jack Dromey. „Jsme jednotní v jedné věci – chceme ochránit pracovní místa a živobytí ubezpečením, že nedojde k odchodu bez dohody,“ řekla Spelmanová BBC.

Podle svých vlastních slov tak Spelmanová vytvořila platformu, která by mohla „stabilizovat ekonomiku a poskytnou garance výrobě“. Od signatářů však nepožaduje, aby podpořili stávající návrh dohody, který vyjednala Británie s EU a většina poslanců ho ostře kritizuje.

Dopis byl zveřejněn krátce poté, co se v Kentu konalo cvičení, kterého se zúčastnily stovky náklaďáků. Jeho účelem bylo vyzkoušet, jak by se po odchodu bez dohody zvládly fronty kamionů.

Podle někdejšího ministra zahraničí Borise Johnson je ale právě brexit bez dohody „nejblíže tomu, pro co lidé v roce 2016 hlasovali v referendu“. Dlouhodobý zastánce brexitu listu The Daily Telegraph mimo jiné řekl, že odchod bez dohody získává na popularitě a zároveň odmítl varování, že by byl úplnou apokalypsou. Podle něj by se odchod mohl provést podle pravidel Světové obchodní organizace.

Potvrzení termínu hlasování

Britská vláda mezitím potvrdila, že se hlasování o návrhu dohody o brexitu uskuteční příští týden v úterý 15. ledna. Rozprava začíná nanovo poté, co vláda zrušila hlasování naplánované na 11. prosince, v němž jí hrozila drtivá porážka.

Kamenem úrazu i nadále zůstává takzvaná irská pojistka, která by platila v případě, že se Londýn s Bruselem do července 2020 nedohodnou na konkrétních podmínkách nastavení budoucích obchodních vztahů.

Od roku 2021 by tak začal platit záložní plán svazující Británii v jednotném celním prostoru. V případě Severního Irska by navíc zůstala zachována některá pravidla jednotného trhu, což na britské politické scéně vyvolává vlnu nevole.

Bez ohledu na to, zda schválí dohodu s Bruselem či nikoli, hodlá Spojené království opustit Evropskou unii 29. března.