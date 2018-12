/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU/ Evropský parlament včera drtivou většinou hlasů, 434 z 543 přítomných poslanců, odsouhlasil rezoluci vůči ČR. Vyzývá Evropskou komisi, aby důsledně prošetřila konflikt zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Jeho koncern Agrofert je příjemcem miliardových dotací z Evropské unie.

Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Rezoluci prosadila frakce Zelených, v níž není žádný český europoslanec. V této přijaté variantě, nejtvrdší, ze čtyřech navrhovaných, je Brusel žádán, aby až do „prošetření a vyšetření“ konfliktu zájmů Babiše „pozastavil veškeré financování EU určené Agrofertu“.

Naprostá většina napříč frakcemi

Podkladem pro debatu byly dokumenty Transparency International a také stanovisko právního oddělení Evropské komise. Podle nich je Babiš nejméně od srpna 2018, kdy začala platit tvrdší pravidla pro čerpání unijních dotací, v konfliktu zájmů při čerpání unijních dotací pro Agrofert. Jasná většina hlasů napříč všemi frakcemi Evropského parlamentu ukazuje, že se jedná o velmi vážný problém.

Včerejší konfrontační vyjádření Babiše, který napadl jednání Evropského parlamentu jako pokračování politické kampaně domácí opozice, ve Štrasburku jen přililo olej do ohně. „Ti, kteří mě napadají doma, to přenesli do Evropského parlamentu,“ prohlásil Babiš. „Věřím, že se ukáže, že v žádném konfliktu zájmů ohledně dotací pro Agrofert nejsem,“ dodal.

Někteří čeští europoslanci ale kritizovali, že rezoluce Evropského parlamentu byla přijata ještě dříve, než Brusel, který možný konflikt nyní prošetřuje, vydal konečné stanovisko. „Prostor k nalezení řešení bychom měli dát českým orgánům. To si žádá čas i trpělivost,“ komentovala europoslankyně Martina Dlabajová (ANO).

V debatě ale zaznívaly velmi tvrdé odsudky Babiše a jeho postavení premiéra a zároveň faktického majitele Agrofertu. Tedy obřího příjemce unijních dotací, byť dočasně zaparkovaného ve svěřeneckém fondu. „Žádné další peníze Agrofertu,“ vyzvala Evropskou komisi vlivná německá europoslankyně Ingeborg Grössleová z CDU. „Právní stát v České republice je v ohrožení,“ varovala v souvislosti s byznysovým a mediálním pozadím Babiše.

Po vzrušené debatě, do níž se zapojili europoslanci všech frakcí z desítky států EU, oznámil eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger, že Evropská komise od srpna do prověření případu zastavila všechny platby. „Co je důležité, za dobu našich nových rozpočtových pravidel jsme členské zemi (Česku) nevyplatili žádné prostředky z evropských programů ani subvence programů v celém státě,“ uvedl eurokokomisař. Později ale jeho mluvčí upřesnila, že se to týká pouze Agrofertu.

Kontroly od roku 2007

Do Prahy ale míří z Bruselu kontroly, které prověří hospodaření s unijními prostředky počínaje rokem 2007. A to především v těch kapitolách, které se mohly týkat výplaty miliardových dotací Agrofertu. Se závěry kontrol i konečným řešením případu Babiše a Agrofertu slíbil Oettinger europarlament seznámit nejpozději v dubnu, tedy ještě před evropskými volbami.

Pokud Brusel dojde k závěru, že Babiš byl a je v konfliktu zájmů, bude vrácení peněz z dotací pro Agrofert vymáhat po České republice.