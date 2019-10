Když jsou ohledně brexitu jen dvě možnosti, můžete si být jisti, že britský parlament najde ještě nějakou třetí. Britský premiér Boris Johnson prohrál ponižujícím způsobem sobotní hlasování v parlamentu, který odložil schválení jeho „nové“ dohody o vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

Vstoupil tak v platnost poslanci nedávno přijatý zákon, který Johnsonovi do sobotní půlnoci přikazoval zaslat do Bruselu dopis, v němž by požádal o další odložení brexitu.

Tři dopisy

Johnson to ale udělal pro sebe typickým způsobem, že sice parlamentem nařízený dopis se žádostí o odklad brexitu do Bruselu zaslal, ale nepodepsaný. Současně však poslal i svůj osobní dopis, v němž naopak odklad odmítá a nadále tvrdí, že Velká Británie k 31. říjnu z EU odejde.

„Od chvíle, kdy jsem se stal ministerským předsedou, jsem dával jasně najevo a dal jsem to najevo i dnes (v sobotu) v parlamentu, že si myslím a že si vláda myslí, že další odklady by poškodily zájmy Spojeného království i našich partnerů v Evropské unii a naše vzájemné vztahy,“ napsal Johnson.

Třetí dopis pak přišel do sídla Evropské rady od britského velvyslance při EU Tima Barrowa, který v něm napsal, že britská vláda dál hodlá prosadit minulý čtvrtek uzavřenou dohodu o odchodu Británie z Unie a odejít k 31. říjnu.

Diplomatická schizofrenie

Na tuto britskou diplomatickou schizofrenii se v neděli dopoledne rozhodlo zbylých 27 států EU nereagovat a počkat, zda se Johnsonovi přece jen nepodaří prosadit „novou“ dohodu o vystoupení v parlamentu. „Děláme, jako by se v sobotu nic nestalo, a pokračujeme v přípravách tak, jak vyplývá z rozhodnutí summitu,“ řekl ČTK po nedělním jednání unijních diplomatů zdroj obeznámený s jeho výsledky.

Britské vládní kruhy sice tvrdí, že dohoda o brexitu postupně získává mezi poslanci podporu, na druhé straně je však otazník, zda se o ní vůbec bude v příštích dnech hlasovat. Zda Británie z EU odejde a zda to bude 31. října, je tak stále nejasné.